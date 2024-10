"Никому не доверяет": Джастин Бибер на фоне скандала с Дидди стал затворником (фото, видео)

Канадский певец удручен обвинениями, которые звучат в адрес Комбса, и теперь не хочет иметь с ним ничего общего.

Канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант и актер Джастин Бибер изолировал себя от мира, после того, как всплыли видеоролики, на которых он, будучи подростком, запечатлен с рэпером Дидди, что породило множество теорий заговора об их отношениях, сообщает RadarOnline.

Говорят, что Джастину Биберу стало сложнее доверять окружающим после ареста его бывшего наставника Шона Комбса по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете.

Источники утверждают, что 30-летнего Бибера теперь "преследует" его прошлое. После ареста Комбса фанаты выразили обеспокоенность по поводу психического и физического здоровья Бибера, когда он вышел на ужин со своей женой Хейли и выглядел изможденным и измученным.

Примерно в то же время в сети стали вирусными многочисленные видеоклипы певца Never Say Never и опального музыкального магната.

В одном из роликов 54-летний Комбс хвастался, что тогда 15-летний Бибер провел с ним "48 часов". Он сказал: "Он проведет 48 часов с Дидди. Что мы делаем, мы не можем раскрывать. Но это определенно мечта 15-летнего подростка… мы сойдем с ума".

Теперь же инсайдеры индустрии утверждают, что "демоны" Бибера одолели его. Один из источников, который много лет работал с командой певца Baby, рассказал: "Верю ли я, что он был замешан в какой-то глупой херне? Да. Он был подростком. Он был крупнейшей поп-звездой в мире. Все беспокоились о нем, и мы не знали, переживет ли он это. Люди пользовались всем, что он делал".

Ранее, 7 октября, актер Тимоти Смит рассказал о жизни Шона Комбса в тюрьме. Опираясь на свой печальный опыт, он считает, что Дидди туго придется в заключении. Даже с помощью денег рэпер не сможет добиться "особого отношения" к себе.