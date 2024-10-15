Гейлі Бібер не дозволяє батькам бачитися з її двомісячним сином

Стосунки Гейлі з батьками зіпсувалися після того, як вона завагітніла. Батько дівчини попросив шанувальників молитися за неї і Джастіна, але модель розцінила це як втручання в її особисте життя.

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Після народження сина Джека Гейлі Бібер та її чоловік Джастін вирішили тримати малюка подалі від батька і матері дівчини, Стівена і Кенні Болдвінів, повідомляє Mirror.

Дитина у пари з'явилася в середині серпня. Своїм шанувальникам у соцмережах вони показали тільки ніжку новонародженого, але його обличчя приховують досі.

Після пологів батько Гейлі привітав її в соціальних мережах. Стівен, який одружений на Кенні Деодато з 1990 року, об'єднався з мамою Джастіна, Патті Маллетт, щоб відсвяткувати народження дитини.

Кенніа Болдвін, Стівен Болдвін і Тамер Секін, доктор медицини Фото: Getty

Після того як Патті написала на X: "Вітаю @justinbieber і Гейлі. Я люблю тебе назавжди, малюк Джек!", за кілька хвилин Стівен прокоментував: "Амінь, вітаю тебе і нехай Бог продовжить благословляти нашу сім'ю".

Попри це, Гейлі воліє не підпускати батьків до онука. Їхні стосунки зіпсувалися, коли вона завагітніла. Тоді Стівен у соцмережах попросив фанатів молитися за Гейлі і Джастіна в соціальних мережах. Він перепостив відео артиста і підписав його: "Християни, будь ласка, коли ви думаєте про Джастіна і Гейлі, приділіть хвилинку, щоб помолитися за них, щоб вони знайшли мудрість, захист і наблизилися до Господа".

Джастін і Гейлі Бібери

Цей вчинок дуже розлютив Гейлі. Вона заявила Стівену, що не хоче, щоб він втручався в їхнє життя, на що той відповів, що вона навіть не знала б Джастіна, якби він її з ним не познайомив.

Нещодавно дівчина зізналася, що вона більше не так "близька" зі своїми знаменитими родичами. Своє почуття відчуженості вона пояснила "дуже незалежною" натурою.

"Тепер я сама по собі, і я побудувала свою власну сім'ю", — наголосила модель і бізнесвумен.

Водночас вона вдячна батькам за дуже приємні та прекрасні спогади про "досить нормальне дитинство".

Гейлі почала працювати моделлю на подіумі для Topshop і Sonia Rykiel 2014 року, а потім взяла участь у низці кампаній для таких відомих брендів, як Ralph Lauren, Tommy Hilfiger і Levi's. Зірка також була обличчям багатьох обкладинок журналів, зокрема Vogue, Elle і Harper Bazaar.

Коли вона запустила свій бренд Rhode, він привернув 100 000 осіб у лист очікування і, за даними Vogue Business, їй вдалося продати 36 одиниць хітового продукту бренду "glazing fluid" щосекунди. Популярність бажаної лінії різко зросла ще більше після того, як вона стала вірусною на TikTok. Весь цей успіх означає, що Гейлі, як кажуть, має близько $20 мільйонів, за даними Celebrity Net Worth.

Раніше Фокус писав, що Джастін Бібер, якого називають однією з жертв сексуального насильства репера Шона Комбса, вперше порушив мовчання після арешту музиканта.