Дівчина розповіла, що її хлопець живе з "невірним" часом і не переводить годинник

Мешканка США розповіла, що її хлопець принципово не переводить годинники на літній час і впродовж пів року живе за неправильним часом.

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Жінка поділилася своєю історією на популярному форумі Reddit. Американка була приголомшена, коли сіла в його вантажівку і виявила на приладовій панелі час 19:30 — хоча насправді було лише 18:30.

За словами дівчини, її хлопець вважає зміну часу безглуздою традицією і свідомо ігнорує її.

"Я сказала йому, що це безумство, а він відповів: "Я знаю, що зараз 18:30, а не 19:30". Я запитала, чи збирається він коли-небудь переводити годинник, і він сказав, що не буде", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: lcsun-news.com

Користувачка поцікавилася у спільноти, чи не вона "та найдурніша дівчина", бо вважає таке ставлення безвідповідальним і ледачим. Однак у коментарях її думки не поділяють — більшість стали на бік чоловіка. Багато хто зійшовся на думці, що якщо йдеться про особисту техніку, то кожен може робити з нею що завгодно:

"Це його вантажівка і його правила. Навіщо змушувати його щось змінювати?";

"Я роблю так само. Через пів року час знову стане правильним, навіщо напружуватися?";

"Моя сестра ставить годинник на 30 хвилин уперед, щоб не спізнюватися. Але якщо вона знає, що вони йдуть неправильно — у чому сенс?";

"Це його машина, і якщо він не хоче переводити годинник — це його право. Живіть і дайте жити іншим".

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