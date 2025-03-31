Девушка рассказала, что ее парень живет с "неверным" временем и не переводит часы

Жительница США рассказала, что ее парень принципиально не переводит часы на летнее время и на протяжении полугода живет по неправильному времени.

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Женщина поделилась своей историей на популярном форуме Reddit. Американка была ошеломлена, когда села в его грузовик и обнаружила на приборной панели время 19:30 — хотя на самом деле было всего 18:30.

По словам девушки, ее парень считает смену времени бессмысленной традицией и сознательно игнорирует ее.

"Я сказала ему, что это безумие, а он ответил: "Я знаю, что сейчас 18:30, а не 19:30". Я спросила, собирается ли он когда-нибудь переводить часы, и он сказал, что не будет", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: lcsun-news.com

Пользовательница поинтересовалась у сообщества, не она ли "та самая глупая девушка", раз считает такое отношение безответственным и ленивым. Однако в комментариях ее мнения не разделили — большинство встали на сторону мужчины. Многие сошлись во мнении, что если речь идет о личной технике, то каждый волен делать с ней что угодно:

"Это его грузовик и его правила. Зачем заставлять его что-то менять?";

"Я делаю так же. Через полгода время снова станет правильным, зачем напрягаться?";

"Моя сестра ставит часы на 30 минут вперед, чтобы не опаздывать. Но если она знает, что они идут неправильно — в чем смысл?";

"Это его машина, и если он не хочет переводить часы — это его право. Живите и дайте жить другим".

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