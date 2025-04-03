Шер розповіла, чому покійний Вел Кілмер ніколи не називав її на ім'я

78-річна американська співачка Шер, яка зустрічалася з актором Велом Кілмером у 1980-их роках, зізналася, що він ніколи не називав її на ім'я.

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Про це пише People.

Коли у знаменитостей був роман, вони дали одне одному особливі прізвиська.

"Він ніколи не називає мене Шер. Він завжди називає мене Етель", — говорила співачка про актора, з яким у неї був роман після зустрічі на вечірці з нагоди дня народження. Прізвиська були придумані, щоб парі не довелося "викрикувати" справжні імена одне одного.

"Вел не хотів кричати Шер, я не хотіла кричати Вел, тому ми просто називали себе Сідом і Етель. І ми також називали себе ще одним чином, Валлус Максимус і Херус Репрімандус", — згадувала артистка.

Валлус Максимус і Херус Репрімандус відповідали динаміці їхніх стосунків.

"Це означає те, що говорить. Це було просто те, ким я була вдома", — сказала зірка бурлеску.

Після того як пара розлучилася, вони зберегли теплі дружні стосунки. Вони спілкувалися електронною поштою та обмінювалися текстовими повідомленнями.

"Ми не так уже й часто бачимося. Він завжди хоче, щоб я приходила до нього в студію, але там багато людей, і мені стає ніяково. Він завжди хоче, щоб я прийшла і щось зробила, а потім я просто кажу: "Я не можу, Валлус, я просто не можу". Або він просто скаже: "Шер, давай"", — говорила Шер у 2020-му.

Шер і Вел Кілмер, 1984 рік Фото: Getty

Розповідаючи про їхні стосунки 2021 року, Шер сказала, що спочатку вони були дружніми.

"Ми потоваришували, тому що постійно сміялися над одними й тими самими речами. Він ночував у нас, і це була просто дружба [спочатку]. Це переросло з шаленого кохання та істеричного сміху в повагу до здібностей одне одного. У нас були неймовірні часи, а потім ми мирилися з часами, коли вони [не були такими], тому що ми обидва були альфа-самцями. Ми обидва були особистостями, і ніхто з нас не збирався здаватися", — зізнавалася зірка сцени.

Коли 2015 року в Кілмера діагностували рак горла, Шер стала для нього джерелом підтримки, і він навіть зупинявся в її гостьовому будинку, поки його здоров'я погіршувалося.

"Одного разу вночі я раптово прокинувся і блював кров'ю, яка покривала ліжко, як у сцені з "Хрещеного батька". Я негайно помолився, потім подзвонив у 911. Потім попередив свою господиню. Шер втрутилася і підійшла", — згадував Кілмер у своїх мемуарах.

Після того як смерть Кілмера було підтверджено, Шер віддала данину поваги своєму покійному другу в соціальних мережах.

"Валус. Буду сумувати за тобою. Ти був кумедним, божевільним, скалкою в дупі, чудовим другом. Діти люблять тебе", — написала Шер у соцмережі, зазначивши, що Вел був "блискучим" у ролі Марка Твена, якого він зобразив у "Томі Соєрі та Гекльберрі Фінні" 2014 року, а також у моновиставі 2016 року "Марк Твен: Громадянин Твен".

Фото: Скриншот

Вел Кілмер помер 1 квітня від пневмонії. Коли йому діагностували рак гортані, актор втратив свій голос. Йому було 65 років.

Раніше Фокус писав про найкращі фільми Вела Кілмера.