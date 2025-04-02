Помер Вел Кілмер: 6 найкращих фільмів ікони Голлівуду

1 квітня в Лос-Анджелесі помер американський актор Вел Кілмер. Він був явищем у кіноіндустрії і залишив після себе фільми, що стали класикою.

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"Громове серце" (Thunderheart)

"Громове серце" — американський кримінальний детектив, знятий режисером Майклом Ептедом за оригінальним сценарієм Джона Фаско, що вийшов на екрани 1992 року. Це вигадана розповідь про інцидент у Вундед-Ні, що стався 1973 року, коли протестувальники племені Оглала-Лакота зайняли місто в Південній Дакоті, що призвело до конфлікту з федеральними агентами та кількох смертей.

Фільм перетворює реальні події на нео-західну детективну історію про вбивство, яка є дуже успішною як соціальний трилер завдяки документалістському погляду Майкла Ептіда та прекрасному об'єктивуванню оператором-постановником Роджером Дікінсом місць Південної Дакоти.

Кілмер зіграв агента ФБР Рея, в чиїх жилах тече індіанська кров. Його відправляють у резервацію розслідувати вбивство, в якому підозрюється борець за права цього нечисленного народу. Там він знайомиться з місцевим шерифом і вождем племені. У міру того як головний наближається до мети, він дедалі менше впевнений у винуватості підозрюваного. Зрештою агент розуміє, що уряд США намагається його руками усунути неугодну людину. І в цей момент у ньому прокидається Індіанець, чиє серце не терпить несправедливості та брехні.

Вел прекрасно вжився в роль, а його хімія з актором з числа корінних народів Гремом Гріном стала основою деяких з найкращих сцен у картині.

"Найкращий стрілець"

"Найкращий стрілець" — американський кінофільм режисера Тоні Скотта, знятий 1986 року.

У центрі історії — вправний пілот винищувача F-14 Піт Мітчелл (Том Круз), курсант елітного училища ВМС США, що літає як бог і керований як у житті, так і в небі інстинктами, а не розумом, закохується в інструктора училища, астрофізика Чарлі, яка відмовляє йому у взаємності.

Кілмер зіграв Тома "Айсмена" Казанські, холоднокровного і точного льотчика-аса, який конкурує з Мітчеллом. Він стриманий, методичний і практично ідеальний.

Величезний успіх "Найкращого стрільця" вперше підніс Кілмера на вершину слави, і легко зрозуміти, чому. У своїй антагоністичній другорядній ролі Айсмена він створює справжній момент народження зірки. Сюжет двох зірок, що переходять від суперників до напарників (з вельми показовою грою у волейбол між ними), — це чиста насолода для кіноманів.

У продовженні "Найкращий стрілець: Меверік" (2022) Кілмер повернувся до цієї ролі — вже після важкої хвороби, і сцена за його участю стала однією з найемоційніших у всій франшизі.

"Тумстоун: Легенда Дикого Заходу"

"Тумстоун: Легенда Дикого Заходу" — вестерн режисера Джорджа Пана Косматоса. В основі сюжету лежать реальні історичні події 1871 року. Після закінчення громадянської війни, яка завдала шкоди як північним, так і південним штатам, населенню доводиться важко. Колишні фермери, землі яких розграбовані, колишні солдати, дрібні бандити і навіть небезпечні злочинці вирушають на пошуки легких грошей і всього, що погано лежить.

У Тумстоун переїжджає колишній шериф Вайетт Ерп (Курт Рассел) із хворою дружиною та двома братами, де зустрічає старого друга, карткового шулера Дока Холлідея (Вел Кілмер), хворого на туберкульоз. Той теж приїхав сюди в пошуках нового життя.

Відносно спокійне життя перериває поява в місті зграї небезпечних бандитів на чолі з Кучерявим Біллі.

На думку критиків, Кілмер у ролі Дока Голлідея показує найкращу гру, яка навіть затьмарює головного героя. При цьому роль Курта в цьому фільмі також була високо оцінена.

Кілмер просто не потрапляє в неправильну ноту в цій грі. Його хімія з Расселом іскриться, і він видає рядок за рядком запам'ятовуваного діалогу з чутливістю, що прокисла від віскі. Незважаючи на гідне касове виконання і огляди, які всі виділяли гру Кілмера як родзинку, актор так і не отримав справжнього визнання і нагород за цю роль. Його "I'm your Huckleberry" увійшло до цитатників кінематографа, а сам герой став культовим. Це не просто найкраща роль актора — це одна з найяскравіших чоловічих ролей у вестернах взагалі.

"Дорз" (The Doors)

"The Doors" — музичний біографічний фільм Олівера Стоуна про легендарний гурт, який перебував на піку слави в далекі 60-ті роки минулого століття, і про його лідера Джима Моррісона. Картина показує злети і падіння музикантів, а також розкриває особистість фронтмена.

Стрічка викликала суперечки з моменту виходу через вільності, яких він припускається щодо реальних подій, і того, як він зображує покійного соліста. Однак потужна гра Кілмера ніколи не була частиною цього обговорення. Мало того, що його схожість з покійним співаком вельми вражаюча, але Вел також демонструє один з найбільш пронизливих виступів у своїй кар'єрі.

Актор не тільки втілив образ артиста, а й сам співав. Це один з його виступів, що найбільш повністю перетворюють, який зазвичай посідає високе місце в кар'єрі, але затьмарюється нерівною розповіддю. Стоун відомий як режисер з екстремальними злетами і падіннями у своїй кар'єрі, і "The Doors" розташований десь посередині. Велика заслуга в тому, що картина не провалилася, саме Кілмера.

"Цілком таємно!"

"Цілком таємно!" — комедійний фільм, знятий 1984 року Джимом Абрахамсом і братами Девідом і Джеррі Цукерами, що стоять за класикою комедії "Аероплан". Це — пародія на шпигунські стрічки.

У центрі сюжету — Східна Німеччина часів "холодної війни". Тут воєнщина замишляє підступний план зі знищення кораблів НАТО, для чого викрадає вченого доктора Фламонда, замикає його в темниці, змушуючи створити міну "Поларіс". Прикриттям для злочинних задумів слугує міжнародний фестиваль, на який запрошують артистів із різних країн.

Кілмер грає американського серцеїда і співака Ніка Ріверса, який втягується у французький опір під час візиту до Східної Німеччини, щоб виконати свої популярні пісні. Картина сповнена фірмової гри слів команди ZAZ, візуальних жартів і абсурдного почуття гумору. Вел ідеально підходить на роль співака, що хитає стегнами, граючи прямо на комічному божевіллі, яке його оточує, але також примудряючись сам вставити безліч комедійних підколів.

"Бетмен назавжди"

"Бетмен назавжди" — американський супергеройський фільм 1995 року режисера Джоеля Шумахера і продюсера Тіма Бертона.

За сюжетом, Бетмен продовжує війну зі злом. Цього разу йому доведеться битися з двома об'єднаними лиходіями: колишнім окружним прокурором, що постраждав від кислоти, Дволиким і божевільним генієм Загадочником. А допомагати йому стане юний акробат на ім'я Робін.

Носіння Кілмером плаща і капюшона було недовгим через напружені стосунки між актором і режисером Джоелом Шумахером. Це був третій із високобюджетних фільмів про Бетмена. Після того, як Warner Bros. розчарувалися в похмурому змісті (і низьких касових зборах) стрічки "Бетмен повертається", вони найняли Кілмера і Шумахера, щоб створити фільм про супергероїв, що краще продається та не лякатиме дітей, а також зможе продавати іграшки в McDonald's.

На краще чи на гірше, це саме те, що вони отримали. "Бетмен назавжди" і гра Кілмера, озираючись назад, потрапляють десь у середину рейтингів фанатів, далеко від улюбленого "Темного лицаря", але й не так висміювані, як "Бетмен і Робін". Фільм має багато спільного з сумно відомим останнім, включно з кричущими візуальними ефектами та максималізмом стилю Шумахера, а Кілмера сильно затьмарюють лиходії, що жують декорації, яких грають Джим Керрі і Томмі Лі Джонс. Незважаючи на це, "Бетмен назавжди" став касовим хітом, зберігши Кілмера і Хрестоносця в плащі в обговоренні поп-культури.

Раніше Фокус писав, що Вел Кілмер написав мемуари про свої любовні пригоди, а також розповів про його смерть.