Умер Вэл Килмер: 6 лучших фильмов иконы Голливуда

1 апреля в Лос-Анджелесе скончался американский актер Вэл Килмер. Он стал явлением в киноиндустрии и оставил после себя фильмы, которые стали классикой.

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"Громовое сердце" (Thunderheart)

"Громовое сердце" – американский криминальный детектив, снятый режиссером Майклом Эптедом по оригинальному сценарию Джона Фаско, вышедший на экраны в 1992 году. Это вымышленный рассказ об инциденте в Вундед-Ни, который произошел в 1973 году, когда протестующие племени Оглала-Лакота заняли город в Южной Дакоте, что привело к конфликту с федеральными агентами и нескольким смертям.

Фильм превращает реальные события в нео-западную детективную историю об убийстве, которая очень успешна как социальный триллер благодаря документалистскому взгляду Майкла Эптида и прекрасному объективированию оператором-постановщиком Роджером Дикинсом мест Южной Дакоты.

Килмер сыграл агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь. Его отправляют в резервацию расследовать убийство, в котором подозревается борец за права этого немногочисленного народа. Там он знакомится с местным шерифом и вождем племени. По мере того как главный приближается к цели, он все меньше уверен в виновности подозреваемого. В конце концов агент понимает, что правительство США пытается его руками устранить неугодного человека. И в этот момент в нем просыпается Индеец, чье сердце не терпит несправедливости и лжи.

Вэл прекрасно вжился в роль, а его химия с актером из числа коренных народов Грэмом Грином стала основой некоторых из лучших сцен в картине.

"Лучший стрелок"

"Лучший стрелок" – американский кинофильм режиссера Тони Скотта, снятый в 1986 году.

В центре истории – искусный пилот истребителя F-14 Пит Митчелл (Том Круз), курсант элитного училища ВМС США, летающий как бог и руководимый как в жизни, так и в небе инстинктами, а не разумом, влюбляется в инструктора училища, астрофизика Чарли, которая отказывает ему во взаимности.

Килмер сыграл Тома "Айсмена" Казански, хладнокровного и точного летчика-аса, конкурирующего с Митчеллом. Он сдержанный, методичный и практически идеальный.

Огромный успех "Лучшего стрелка" впервые вознес Килмера на вершину славы, и легко понять, почему. В своей антагонистичной второстепенной роли Айсмена он создает настоящий момент рождения звезды. Сюжет двух звезд, переходящих от соперников к напарникам (с весьма показательной игрой в волейбол между ними), — это чистое наслаждение для киноманов.

В продолжении "Лучший стрелок: Мэверик" (2022) Килмер вернулся к этой роли — уже после тяжелой болезни, и сцена с его участием стала одной из самых эмоциональных во всей франшизе.

"Тумстоун: Легенда Дикого Запада"

"Тумстоун: Легенда Дикого Запада" – вестерн режиссера Джорджа Пана Косматоса. В основе сюжета лежат реальные исторические события 1871 года. После окончания гражданской войны, которая нанесла ущерб как северным, ток и южным штатам, населению приходится тяжело. Бывшие фермеры, земли которых разграблены, бывшие солдаты, мелкие бандиты и даже опасные преступники отправляются на поиски легких денег и всего, что плохо лежит.

В Тумстоун переезжает бывший шериф Уайетт Эрп (Курт Рассел) с больной женой и двумя братьями, где встречает старого друга, карточного шуллера Дока Холлидея (Вэл Килмер, больного туберкулезом. Тот тоже приехал сюда в поисках новой жизни.

Относительно спокойную жизнь прерывает появление в городе шайки опасных бандитов во главе с Кудрявым Билли.

По мнению критиков, Килмер в роли Дока Холлидея показывает лучшую игру, которая даже затмевает главного героя. При этом роль Курта в этом фильме также была высоко оценена.

Килмер просто не попадает в неверную ноту в этой игре. Его химия с Расселом искрится, и он выдает строку за строкой запоминающегося диалога с прокисшей от виски чувствительностью. Несмотря на достойное кассовое исполнение и обзоры, которые все выделяли игру Килмера как изюминку, актер так и не получил настоящего признания и наград за эту роль. Его "I'm your Huckleberry" вошло в цитатники кинематографа, а сам герой стал культовым. Это не просто лучшая роль актера – это одна из самых ярких мужских ролей в вестернах вообще.

"Дорз" (The Doors)

"The Doors" – музыкальный биографический фильм Оливера Стоуна о легендарной группе, находящейся на пике славы в далекие 60-е годы прошлого столетия и о ее лидере Джиме Моррисоне. Картина показывает взлеты и падения музыкантов, а также раскрывалет личность фронтмена.

Лента вызвала споры с момента выхода из-за вольностей, которые он допускает в отношении реальных событий, и того, как он изображает покойного солиста. Однако мощная игра Килмера никогда не была частью этого обсуждения. Мало того, что его сходство с покойным певцом весьма поразительно, но Вэл также демонстрирует одно из самых пронзительных выступлений в своей карьере.

Актер не только воплотил образ артиста, но и сам пел. Это одно из его наиболее полностью преобразующих выступлений, которое обычно занимает высокое место в карьере, но омрачается неровным повествованием. Стоун известен как режиссер с экстремальными взлетами и падениями в своей карьере, и "The Doors" находится где-то посередине. Большая заслуга в том, что картина не провалилась, именно Килмера.

"Совершенно секретно!"

"Совершенно секретно!" – комедийный фильм, снятый в 1984 году Джимом Абрахамсом и братьями Дэвидом и Джерри Цукерами, стоящими за классикой комедии "Аэроплан". Это – пародия на шпионские ленты.

В центре сюжета – Восточная Германия времен "холодной войны". Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину "Поларис". Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран.

Килмер играет американского сердцееда и певца Ника Риверса, который вовлекается во французское сопротивление во время визита в Восточную Германию, чтобы исполнить свои популярные песни. Картина полна фирменной игры слов команды ZAZ, визуальных шуток и абсурдного чувства юмора. Вэл идеально подходит на роль певца, качающего бедрами, играя прямо на комическом безумии, которое его окружает, но также умудряясь сам вставить множество комедийных подколов.

"Бэтмен навсегда"

"Бэтмен навсегда" – американский супергеройский фильм 1995 года режиссера Джоэля Шумахера и продюсера Тима Бертона.

По сюжету, Бэтмен продолжает войну со злом. На этот раз ему предстоит биться с двумя объединенными злодеями: бывшим окружным прокурором пострадавшим от кислоты Двуликим и сумасшедшим гением Загадочником. А помогать ему станет юный акробат по имени Робин.

Ношение Килмером плаща и капюшона было недолгим из-за напряженных отношений между актером и режиссером Джоэлом Шумахером. Это был третий из высокобюджетных фильмов о Бэтмене. После того, как Warner Bros. разочаровались в мрачном содержании (и низких кассовых сборах) ленты "Бэтмен возвращается", они наняли Килмера и Шумахера, чтобы создать более продаваемый фильм о супергероях, который не будет пугать детей и сможет продавать игрушки в McDonald's.

К лучшему или к худшему, это именно то, что они получили. "Бэтмен навсегда" и игра Килмера, оглядываясь назад, попадают где-то в середину рейтингов фанатов, далеко от любимого "Темного рыцаря", но и не так высмеиваемы, как "Бэтмен и Робин". Фильм имеет много общего с печально известным последним, включая кричащие визуальные эффекты и максимализм стиля Шумахера, а Килмера сильно затмевают злодеи, жующие декорации, которых играют Джим Керри и Томми Ли Джонс. Несмотря на это, "Бэтмен навсегда" стал кассовым хитом, сохранив Килмера и Крестоносца в плаще в обсуждении поп-культуры.

Ранее Фокус писал, что Вэл Килмер написал мемуары о своих любовных похождениях, а также рассказал о его смерти.