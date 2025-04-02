Скончался звезда фильмов "Бэтмен навсегда" и "Лучший стрелок" (фото, видео)

Американский актер Вэл Килмер долгое время боролся с раком, но умер от пневмонии на 66-м году жизни.

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Об этом сообщает The New York Times.

Килмер давно страдал от серьезных проблем со здоровьем. В 2014 году у него диагностировали рак горла в 2014 году, и он перенес операцию, включая трахеотомию, которая существенно повлияла на его способность говорить и изменила его голос.

Лечение прошло успешно, и Вэл вошел в ремиссию. В документальном фильме Amazon Prime под названием "Val" Килмер откровенно рассказал о жизни с последствиями рака горла, включая необходимость использовать электрическое устройство, называемое голосовым аппаратом, на искусственном отверстии в горле, чтобы говорить.

"Очевидно, что я звучу намного хуже, чем чувствую. Я не могу говорить, не заткнув это отверстие [в горле]", — сказал он.

После операции Вэл Килмер всегда прикрывал шею шарфами и платками Фото: Getty

Актер, которому также приходилось питаться через зонд, рассказал о некоторых других трудностях.

"Вы должны сделать выбор: дышать или есть. Это препятствие, которое очень сильно ощущается у тех, кто меня видит", — сказал он.

Сын Вэла озвучил закадровый текст документального фильма, но его реплики были написаны самим Вэлом.

Ранее Килмер подробно рассказывал, как он не знал, что у него рак горла, пока однажды он не откашлял "свернувшуюся кровь" и не вызвал скорую помощь, прежде чем потерять сознание. Затем он очнулся в больнице Санта-Моники после экстренной трахеотомии из-за рака горла. В 2020 году Вэл сказал, что "очень быстро выздоровел" и даже поблагодарил Бога.

"Это трахеотомия, чтобы мне было легче дышать, потому что железы в горле тоже опухли".

Когда его спросили, чего ему больше всего не хватает в своем голосе, Килмер ответил GMA: "Того, что у меня был голос! И что я не смеялся как пират".

Карьера Вэла Килмера: взлет и падение

Килмер был одним из самых выдающихся ведущих актеров Голливуда в 1990-х годах, прежде чем многочисленные ссоры с режиссерами и коллегами по фильму и серия провалов погубили его карьеру. За эти годы он приобрел репутацию темпераментного, напряженного, перфекционистского и иногда эгоистичного человека.

"Когда некоторые люди критикуют меня за требовательность, я думаю, что это прикрытие для чего-то, что они сделали не очень хорошо. "Я думаю, они пытаются защитить себя. Я считаю, что я бросаю вызов, а не требую, и я не извиняюсь за это", — сказал Килмер газете Orange County Register в 2003 году.

Он дебютировал в кино, снявшись в шпионской пародии "Совершенно секретно!" (1984), а затем появился в глупой комедии "Настоящий гений" (1985). Славу ему принесла роль морского летчика Тома "Айсмэна" Казански в хите 1986 года "Лучший стрелок" (1986). Спустя десятилетия он снова появился вместе с Крузом в сиквеле 2022 года "Лучший стрелок: Мэверик", несмотря на свой необратимо поврежденный голос.

На участии Килмера в "Лучшем стрелке" настоял лично Том Круз

Актер также сыграл музыканта Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна 1991 года "The Doors". Эта роль стала для него одной из самых сложных. Чтобы убедить Стоуна взять его на роль, Килмер снял восьмиминутное видео, в котором он поет и выглядит как Моррисон в разные моменты своей жизни. В фильме используется собственный голос Килмера.

"The Doors" ознаменовали самые громкие годы его карьеры.

Вэл Килмер в роли Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна 1991 года "The Doors"

В фильме "Тумстоун: Легенда Дикого Запада" 1993 года он сыграл стрелка Дока Холлидея.

В 1995 году у него было два коммерческих успеха: он снялся вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в криминальной драме "Схватка" и сменил Майкла Китона в роли Крестоносца в плаще в "Бэтмен навсегда", третьей части серии фильмов о Бэтмене. Лента была встречена критиками прохладно, а Килмера затмили коллегами по картине Томми Ли Джонсом и Джимом Керри. В результате Вэл отказался от участия в следующем фильме о супергерое в плаще.

Вэл Килмер в роли Брюса Уэйна

В 2000 году Килмер снялся в фантастическом фильме с бюджетом свыше $100 млн под названием "Красная планета". Картина оглушительно провалилась в прокате собрав всего 33 млн. За главную роль в этом фильме Килмер получил самый большой гонорар в своей карьере – $10 млн.

После провала "Красной планеты" его карьера резко пошла на спад. Фактически киностудии перестали предлагать ему главные роли в крупнобюджетных постановках, и он больше не мог претендовать на шестизначные гонорары. В 2004 году актер сыграл две второстепенные роли в триллере "Охотники за разумом" и в пеплуме "Александр".

Режиссер Джоэл Шумахер назвал Килмера "самым психологически проблемным человеком, с которым мне когда-либо приходилось работать".

Личная жизнь Вэла Килмера

У актера – двое детей – 33 летняя Мерседес и 29-летний Джек от бывшей жены, британской актрисы Джоанн Уолли, на которой Килмер был женат с 1988 по 1996 год. В 2020-м он написал мемуары о своей жизни "Я твой Гекльберри", где подробно рассказал о мвоих многочисленных романах с самыми красивыми и известными женщинами 80-х и 90-х годов ХХ века. Среди его девушек отметились такие знаменитости как Шер, Лесли Энн Уоррен, Синди Кроуфорд, Анджелина Джоли, Дэрил Ханна и Эллен Баркин.

Дети Вэла Килмера – Мерседес и Джек Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Вэл Килмер снялся в фильме про войну в Южной Осетии "5 дней в августе".