Шер рассказала, почему покойный Вэл Килмер никогда не называл ее по имени

78-летняя американская певица Шер, которая встречалась с актером Вэлом Килмером в 1980-ых годах, призналась, что он никогда не называл ее по имени.

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Об этом пишет People.

Когда у знаменитостей был роман, они дали друг другу особые прозвища.

"Он никогда не называет меня Шер. Он всегда называет меня Этель", — говорила певица об актере, с которым у нее был роман после встречи на вечеринке по случаю дня рождения. Прозвища были придуманы, чтобы паре не пришлось "выкрикивать" настоящие имена друг друга.

"Вэл не хотела кричать Шер, я не хотела кричать Вэл, поэтому мы просто называли себя Сидом и Этель. И мы также называли себя еще одним образом, Валлус Максимус и Херус Репримандус", – вспоминала артистка.

Валлус Максимус и Херус Репримандус соответствовали динамике их отношений.

"Это значит то, что говорит. Это было просто то, кем я была в доме", — сказала звезда бурлеска.

После того как пара рассталась, они сохранили теплые дружеские отношения. Они общались по электронной почте и обменивались текстовыми сообщениями.

"Мы не так уж часто видимся. Он всегда хочет, чтобы я приходила к нему в студию, но там много людей, и мне становится неловко. Он всегда хочет, чтобы я пришла и что-то сделала, а потом я просто говорю: "Я не могу, Валлус, я просто не могу". Или он просто скажет: "Шер, давай"" – говорила Шер в 2020-м.

Шэр и Вэл Килмер, 1984 год Фото: Getty

Рассказывая об их отношениях в 2021 году, Шер сказала, что сначала они были дружескими.

"Мы подружились, потому что постоянно смеялись над одними и теми же вещами. Он ночевал у нас, и это была просто дружба [сначала]. Это переросло из безумной любви и истерического смеха в уважение способностей друг друга. У нас были невероятные времена, а потом мы мирились с временами, когда они [не были такими], потому что мы оба были альфа-самцами. Мы оба были личностями, и никто из нас не собирался сдаваться", – признавалась звезда сцены.

Когда в 2015 году у Килмера диагностировали рак горла, Шер стала для него источником поддержки, и он даже останавливался в ее гостевом доме, пока его здоровье ухудшалось.

"Однажды ночью я внезапно проснулся и блевал кровью, которая покрывала кровать, как в сцене из "Крестного отца". Я немедленно помолился, затем позвонил в 911. Затем предупредил свою хозяйку. Шер вмешалась и подошла", – вспоминал Килмер в своих мемуарах.

После того как смерть Килмера была подтверждена, Шер отдала дань уважения своему покойному другу в социальных сетях.

"Валус. Буду скучать по тебе. Ты был забавным, сумасшедшим, занозой в заднице, отличным другом. Дети любят тебя", — написала Шер в соцсети, отметив, что Вэл был "блестящим" в роли Марка Твена, которого он изобразил в "Томе Сойере и Гекльберри Финне" 2014 года, а также в моноспектакле 2016 года "Марк Твен: Гражданин Твен".

Фото: Скриншот

Вэл Килмер скончался 1 апреля от пневмонии. Когда ему диагностировали рак гортани, актер потерял свой голос. Ему было 65 лет.

Ранее Фокус писал про лучшие фильмы Вэла Килмера.