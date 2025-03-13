"Вона погана": 4-річний хлопчик зателефонував до поліції, бо мама з'їла його улюблений смаколик (фото)

Дитина зателефонувала до служби порятунку та попросила посадити маму у в'язницю через те, що вона "погана" та неслухняна. Поліцейські відреагували на виклик.

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В американському штаті Вісконсин трапився інцидент за участю маленького хлопчика та його матері: жінка з'їла улюблений смаколик сина, що сильно обурило дитину. Хлопчик не знайшов іншого виходу із ситуації, окрім як звернутися до правоохоронних органів: як законослухняний громадянин, він вирішив повідомити про "крадіжку" у своєму домі. Про курйозний інцидент у Вісконсині розповіло видання Upi 11 березня.

Дитина побачила, що мама з'їла її морозиво, яке хлопчик так сильно полюбляє. Більше морозива вдома не було на той момент, тому обурена дитина зателефонувала у 911, аби заручитися допомогою правоохоронців.

Коли 4-річний хлопчик із селища Маунт-Плезант у Вісконсині говорив із поліцією, то сказав, що "мама погана", і вимагав для неї покарання.

"Мама погано поводиться і її потрібно посадити до в'язниці", — розповів він поліції.

Продовжуючи спілкування, дитина через деякий час дещо заспокоїлася та передумала "садити маму у в'язницю". Натомість хлопчик вирішив чесно зізнатися поліцейським, що "просто хоче морозива", а не покарання для жінки. Також малюк додав, що не хоче неприємностей для своєї мами.

Поліцейські вислухали дитину та втішили її заспокійливими словами. На виклик у той день не приїхали, але завітали наступного дня, аби зробити хлопчику приємний сюрприз. Їдучи до малюка, вони купили морозиво та доставили його дитині.

На світлині, яку надали представники поліції, видно двох поліцейських, які не залишилися байдужими до потреб маленького громадянина, і щасливого хлопчика, що тримає у руках подароване морозиво.

Світлина департаменту поліції

Користувачі у соцмережах підтримали дитину та стали на її бік: мовляв, не можна позбавляти нікого улюблених смаколиків. Дехто із коментаторів пише, що "повністю розуміє" малюка.

Нагадаємо, раніше трапився курйозний випадок у Китаї, де дитина не змогла поділити із батьком кошти та зателефонувала у поліцію, щоб "здати" тата. Хлопчик розказав, що тато — "поганець".

Також смішний випадок трапився, коли мама показала людям, як її чоловік міняє підгузки. Історія сколихнула соцмережі та зібрала велику кількість реакцій.