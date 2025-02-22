"Мене пограбували": маленький син не поділив з батьком гроші й здав його у поліцію

У багатьох родинах гроші, подаровані на свята, зберігають батьки дитини, але нещодавно через це стався курйозний випадок.

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Хлопчик з північного заходу Китаю розвеселив соціальні мережі, зателефонувавши у поліцію й повідомивши місцевим правоохоронцям, що "поганець", яким виявився батьком, начебто вкрав його гроші. Про це пише видання SCMP.

До слова, у Китаї існує традиція в період новорічних свят дарувати малечі червоні конверти з грошима. У багатьох родинах такі подарунки зберігають батьки дитини, але нещодавно через це стався курйозний випадок.

У поліцію міста Ланьчжоу (провінція Ганьсу) надійшов дзвінок від хлопчика, який сказав: "Поганий чоловік у будинку вкрав мої гроші". Офіцер, який прийняв виклик, також почув на фоні голос чоловіка, який кричав: "Неслухняний хлопчисько, ти викликав поліцію!".

Через кілька хвилин, коли патруль прибув на місце, дитина дуже зраділа й сказала, вказуючи на свого батька: "Дядьку, ви так швидко приїхали. Будь ласка, негайно спіймайте цю погану людину".

У Китаї дітям дарять гроші у червоних конвертах Фото: Unplash

Розгублений батько почав пояснювати правоохоронцям, в чому насправді справа. "Вибачте, офіцере. Мій син не дуже розумний", — пояснив він, зазначивши, що син почав психувати, бо не хотів віддавати гроші з червоного конверта й скористався його мобільним телефоном, щоб зателефонувати в поліцію.

Зрештою, сімейну суперечку вдалося вирішити. "Ти дозволив батькові зберігати гроші. Коли вони тобі знадобляться, то попросиш дати тобі й занотуєш усі свої витрати, добре?" — запитали правоохоронці у хлопчика й порадили батькові переглянути методи виховання.

Нагадаємо, 7-річна Емурі Джонсон зі Скоттсборо (штат Алабама, США) вирішила відкрити лимонадний кіоск, щоб зібрати гроші на надгробок для своєї покійної матері Карлі Борднер, яка померла у віці 29 років. Ця ініціатива привернула увагу громадськості та стала вірусною у соціальних мережах.

Крім того, 13-річну дівчинку, викрадену в Техасі, врятували у Каліфорнії, коли перехожі помітили, що вона тримає в руках записку з написом "Допоможіть мені!". За даними прокуратури США, у разі винесення обвинувального вироку підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.