У Німеччині староста класу збирав гроші на випускний, а витратив їх на відпочинок у Туреччині

Расім, якого в школі вважали взірцевим учнем, протягом десяти місяців розпоряджався грошима з фонду класу як своїми власними. Суд призначив йому штраф у розмірі 900 євро.

У німецькому місті Хаген колишній староста класу, 20-річний Расім О., опинився в центрі скандалу після того, як стало відомо, що він витратив 7 500 євро зі шкільного фонду на власні потреби. Замість того, щоб накопичені кошти пішли на організацію випускного, Расім використав їх для ресторанів, подорожі до Туреччини та оплати збору за отримання німецького громадянства. Про це пише Bild.

Учні класу протягом двох років щомісяця здавали по 35 євро на спеціальний рахунок. Зібрані кошти планували витратити на декор, банкет і розважальну програму випускного вечора. Расіма вважали зразковим учнем. Проте за два місяці до події стало відомо, що значна частина грошей зникла.

"Він поводився як зірка, викладаючи фотографії в Instagram. Тепер ми знаємо, як він за все це платив", — розповів один із однокласників Расіма.

Хлопця звинуватили у 58 випадках розтрати грошей зі шкільного фонду. Прокуратура оцінила збитки в 5 430 євро, оскільки дрібні витрати до 50 євро не враховувалися у справі. На суді він визнав свою провину, пояснивши свої дії тим, що потрапив у "замкнуте коло" і не зміг знайти виходу.

Батьки Расіма відшкодували всю вкрадену суму. Завдяки цьому випускний усе ж відбувся, але самому Расіму заборонили брати в ньому участь.

Суд призначив йому штраф у розмірі 900 євро.

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