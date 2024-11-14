В Германии староста класса собирал деньги на выпускной, а потратил их на отдых в Турции

Расим, которого в школе считали образцовым учеником, в течение десяти месяцев распоряжался деньгами из фонда класса как своими собственными. Суд назначил ему штраф в размере 900 евро.

В немецком городе Хаген бывший староста класса, 20-летний Расим О., оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он потратил 7 500 евро из школьного фонда на собственные нужды. Вместо того, чтобы накопленные средства пошли на организацию выпускного, Расим использовал их для ресторанов, путешествия в Турцию и оплаты сбора за получение немецкого гражданства. Об этом пишет Bild.

Ученики класса в течение двух лет ежемесячно сдавали по 35 евро на специальный счет. Собранные средства планировали потратить на декор, банкет и развлекательную программу выпускного вечера. Расима считали примерным учеником. Однако за два месяца до события стало известно, что значительная часть денег исчезла.

"Он вел себя как звезда, выкладывая фотографии в Instagram. Теперь мы знаем, как он за все это платил", — рассказал один из одноклассников Расима.

Парня обвинили в 58 случаях растраты денег из школьного фонда. Прокуратура оценила ущерб в 5 430 евро, поскольку мелкие расходы до 50 евро не учитывались в деле. На суде он признал свою вину, объяснив свои действия тем, что попал в "замкнутый круг" и не смог найти выхода.

Родители Расима возместили всю украденную сумму. Благодаря этому выпускной все же состоялся, но самому Расиму запретили принимать в нем участие.

Суд назначил ему штраф в размере 900 евро.

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