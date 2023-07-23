"Допоможіть мені": 13-річну дівчинку врятували з машини викрадача, побачивши її записку (відео)

Дівчинка йшла по одній із вулиць, коли Стівен Роберт Саблан під'їхав до неї на сріблястому автомобілі Nissan Sentra. Чоловік нібито підняв пістолет і погрожував дитині, наказуючи їй сісти в його машину.

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У США 13-річну дівчинку, викрадену в Техасі, яка зазнала сексуального насильства, було врятовано в Каліфорнії, коли перехожі помітили, що вона тримає в руках записку з написом "Допоможіть мені!", перебуваючи в припаркованому автомобілі. Про це пише USA Today.

За словами представників поліції та прокуратури, 61-річного Стівена Роберта Саблана з Клебурна, штат Техас, заарештували в Лонг-Біч, штат Каліфорнія, і звинуватили його у викраденні та перевезенні неповнолітньої з метою втягнення в злочинну сексуальну діяльність.

Дівчинка йшла по одній із вулиць Сан-Антоніо 6 липня, коли Саблан під'їхав до неї на сріблястому автомобілі Nissan Sentra, йдеться в матеріалах судової справи, наданих прокуратурою Центрального округу Каліфорнії. Чоловік нібито підняв пістолет і погрожував дитині.

"Якщо ти не сядеш до мене в машину, я тебе покалічу", — йдеться в кримінальній справі.

Саблан поїхав у пральню, щоб випрати їхній одяг Фото: скриншот/YouTube

Дівчинка підкорилася наказу, побоюючись за своє життя, йдеться в заяві. У якийсь момент викрадач запитав, скільки їй років, і вона відповіла, що 13. Чоловік неодноразово піддавав жертву сексуальному насильству, попри те, що вона просила його зупинитися, стверджується в скарзі.

"Протягом наступних двох днів Саблан, імовірно, перевіз жертву з Техасу до Каліфорнії та ще щонайменше двічі вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру", — йдеться в пресрелізі прокуратури США.

Уранці 9 липня Саблан поїхав у пральню, щоб випрати їхній одяг. Дівчинка написала на листку паперу "Help Me!" та тримала його в руках, намагаючись привернути увагу перехожих.

Люди, які побачили записку, негайно зателефонували в службу 911, повідомили в поліцейському управлінні Лонг-Біч. Поліція, прибувши на місце, "побачила Саблана, який стояв біля машини, і жертву, яка пробурмотіла слово "Допоможіть" всередині автомобіля. У машині були пістолет BB, ніж і значок. У кишені у викрадача також була пара наручників.

За даними прокуратури США, у разі винесення обвинувального вироку Саблану загрожує довічне ув'язнення. На момент арешту американець уже перебував у розшуку за крадіжку зі зломом у Форт-Верті, штат Техас, і його вважали "озброєним і небезпечним", а також він мав кілька судимостей, ідеться в кримінальній заяві.

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