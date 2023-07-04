Думає, що йому 14: підлітка, який зник 8 років тому, знайдено живим із порізами по всьому тілу

Руді Фаріас безслідно зник коли йому було 17 років. Через 8 років хлопця знайшли живим, але він виглядає "невпізнанним" і вважає себе іншою людиною. Він перебуває у стресовому стані та боїться дотиків з боку людей.

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У Г'юстоні, США, знайшли 25-річного чоловіка, який 8 років вважався зниклим безвісти. Востаннє Рудольфа "Руді" Фаріаса IV бачили 6 березня 2015 року у віці 17 років під час прогулянки зі своїми собаками. Про це пише Metro.

Мати зниклого підлітка розповіла, що хтось зателефонував у службу 911, побачивши його лежачим біля церкви. Вона додала, що сина знайшли з порізами та синцями по всьому тілу, а волосся було забруднене кров'ю. Жінка вважає, що він зазнав жорстокого поводження і побиття.

Вона також поділилася фотографіями сина, на яких він перебуває в лікарняному ліжку.

Видання зазначає, що з хлопцем намагалися поспілкуватися, але Руді лише вимовляє кілька слів і скручується в позу ембріона. Чоловік вважає, що він є іншою особистістю:

"Він думає, що його звуть Хуліо Торреас і йому зараз 14 років. Він реагує із судомним скороченням, якщо ви намагаєтеся доторкнутися або обійняти його. Він дратується кожною дрібницею, тому нам потрібно бути обережними з ним. Він пам'ятає мало, але ми вважаємо, що це очікувано", — сказала його мати.

Хлопець думає, що його звуть Хуліо Торреас і йому зараз 14 років Фото: колаж Фокус

Жінка зазначила, що його відновлення буде тривалим процесом, але вона вдячна за те, що її сина знайшли живим.

У 2015 році влада повідомила, що Фаріасу поставили діагнози депресії, посттравматичного стресового розладу і тривожного розладу. Організація Texas EquuSearch почала просити громадськість про допомогу в пошуку підлітка, зазначаючи, що він, можливо, перебуває в дезорієнтованому стані та не приймає потрібні ліки.

Раніше Фокус писав, що жінку знайшли через 53 роки після її зникнення. Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про таємниче вбивство, нарешті впізнали жертву. Понад півстоліття її називали "Дамою з багажника".

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті.