"Помогите мне": 13-летнюю девочку спасли из машины похитителя, увидев ее записку (видео)

Девочка шла по одной из улиц, когда Стивен Роберт Саблан подъехал к ней на серебристом автомобиле Nissan Sentra. Мужчина якобы поднял пистолет и угрожал ребенку, приказывая ей сесть в его машину.

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В США 13-летняя девочка, похищенная в Техасе и подвергшаяся сексуальному насилию, была спасена в Калифорнии, когда прохожие заметили, что она держит в руках записку с надписью "Помогите мне!", находясь в припаркованном автомобиле. Об этом пишет USA Today.

По словам представителей полиции и прокуратуры, 61-летний Стивен Роберт Саблан из Клебурна, штат Техас, был арестован в Лонг-Бич, штат Калифорния, и обвинен в похищении и перевозке несовершеннолетней с целью вовлечения в преступную сексуальную деятельность.

Девочка шла по одной из улиц Сан-Антонио 6 июля, когда Саблан подъехал к ней на серебристом автомобиле Nissan Sentra, говорится в материалах судебного дела, предоставленных прокуратурой Центрального округа Калифорнии. Мужчина якобы поднял пистолет и угрожал ребенку.

"Если ты не сядешь ко мне в машину, я тебя покалечу", — говорится в уголовном деле.

Саблан поехал в прачечную, чтобы постирать их одежду Фото: скриншот/YouTube

Подросток подчинился приказу, опасаясь за свою жизнь, говорится в заявлении. В какой-то момент похититель спросил, сколько ей лет, и она ответила, что 13. Мужчина неоднократно подвергал жертву сексуальному насилию, несмотря на то, что она просила его остановиться, утверждается в жалобе.

"В течение следующих двух дней Саблан, предположительно, перевез жертву из Техаса в Калифорнию и еще как минимум два раза совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — говорится в пресс-релизе прокуратуры США.

Утром 9 июля Саблан поехал в прачечную, чтобы постирать их одежду. Девочка написала на листке бумаги "Help Me!" и держала его в руках, пытаясь привлечь внимание прохожих.

Люди, которые увидели записку, немедленно позвонили в службу 911, сообщили в полицейском управлении Лонг-Бич. Полиция прибыв на место, "увидела Саблана, стоящего у машины, и жертву, которая пробормотала слово "Помогите" внутри автомобиля. В машине находились пистолет BB, нож и знак. В кармане у похитителя также была пара наручников.

По данным прокуратуры США, в случае вынесения обвинительного приговора Саблану грозит пожизненное заключение. На момент ареста американец уже находился в розыске за кражу со взломом в Форт-Уэрте, штат Техас, и считался "вооруженным и опасным", а также имел несколько судимостей, говорится в уголовном заявлении.

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