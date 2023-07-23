Мужчина притащил тело покойного дяди на почту, чтобы получить его пенсию (фото)

Деклан Хоуни вместе с Гаретом Коколи планировал присвоить себе деньги, которые им были не положены. Мужчина показал социальную карту покойного, пытаясь получить пенсию, и прижал бездыханное тело к двери.

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40-летний Деклан Хоуни из Карлоу, Ирландия, признал себя виновным в обмане после того, как 21 января прошлого года принес с собой тело покойного 66-летнего дяди в почтовое отделение Хосейс. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина, который притащил своего "безжизненного" родственника, чтобы получить его пенсию в размере 246 евро, был приговорен к тюремному заключению. Издание отмечает, что имя покойного дяди значится в документах, как "Peadar Doyle".

38-летний Гарет Кокли, из John Sweeney Park в Карлоу, также признал себя виновным в том же преступлении. Как сообщает Dublin Live, камера видеонаблюдения зафиксировала, как пара тащит тело Дойла по улице и заходит в почтовое отделение, а затем направляется к стойке регистрации.

По словам полицейских, Хоуни показал социальную карту покойного, пытаясь получить пенсию, и прижал своего дядю к двери.

Деклан Хоуни (слева) и Гарет Кокли (справа) Фото: коллаж Фокус

На слушаниях по вынесению приговора судья Юджин О'Келли заявил, что пара мужчин "бездушно пренебрегли достоинством и благополучием умирающего человека" и "буквально бросили его на полу почтового отделения", сообщает Daily Star.

Хоуни и Коакли были приговорены к тюремному заключению сроком на два с половиной года с отсрочкой исполнения приговора на шесть месяцев.

Сестра покойного Дойла Ноэлин Даулинг, которая также является тетей Хоуни, в своем заявлении рассказала, что семья пострадала от того, что он не оповестил о кончине родственника раньше, и что смерть ее брата была "сведена к жуткому зрелищу, а его достоинство было отнято у него".

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