"Меня ограбили": маленький сын не поделил с отцом деньги и сдал его в полицию

Во многих семьях деньги, подаренные на праздники, хранят родители ребенка, но недавно из-за этого произошел курьезный случай.

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Мальчик с северо-запада Китая развеселил социальные сети, позвонив в полицию и сообщив местным правоохранителям, что "плохой человек", которым оказался отцом, якобы украл его деньги. Об этом пишет издание SCMP.

К слову, в Китае существует традиция в период новогодних праздников дарить малышам красные конверты с деньгами. Во многих семьях такие подарки хранят родители ребенка, но недавно из-за этого произошел курьезный случай.

В полицию города Ланьчжоу (провинция Ганьсу) поступил звонок от мальчика, который сказал: "Плохой человек в доме украл мои деньги". Офицер, принявший вызов, также услышал на фоне голос мужчины, который кричал: "Непослушный мальчишка, ты вызвал полицию!".

Через несколько минут, когда патруль прибыл на место, ребенок очень обрадовался и сказал, указывая на своего отца: "Дядя, вы так быстро приехали. Пожалуйста, немедленно поймайте этого плохого человека".

В Китае детям дарят деньги в красных конвертах Фото: Unplash

Растерянный отец начал объяснять правоохранителям, в чем дело. "Извините, офицер. Мой сын не очень умный", — пояснил он, отметив, что сын начал психовать, потому что не хотел отдавать деньги из красного конверта и воспользовался его мобильным телефоном, чтобы позвонить в полицию.

В конце концов, семейный спор удалось решить. "Ты разрешил отцу хранить деньги. Когда они тебе понадобятся, то попросишь дать тебе и запишешь все свои расходы, хорошо?" — спросили правоохранители у мальчика и посоветовали отцу пересмотреть методы воспитания.

Напомним, 7-летняя Эмури Джонсон из Скоттсборо (штат Алабама, США) решила открыть лимонадный киоск, чтобы собрать деньги на надгробие для своей покойной матери Карли Борднер, которая умерла в возрасте 29 лет. Эта инициатива привлекла внимание общественности и стала вирусной в социальных сетях.

Кроме того, 13-летнюю девочку, похищенную в Техасе, спасли в Калифорнии, когда прохожие заметили, что она держит в руках записку с надписью "Помогите мне!". По данным прокуратуры США, в случае вынесения обвинительного приговора подозреваемому грозит пожизненное заключение.