Мати почервоніла, показавши людям, як її чоловік міняє дитині підгузок (відео)

Курйозне відео, на якому чоловік виконує свій батьківський обов'язок, стало надзвичайно популярним в інтернеті, зібравши велику кількість реакцій.

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Міка та Сара Уоллес активно займаються вихованням свого первістка Шелтона, який народився торік у жовтні. Нещодавно подружжя опублікувало відео, на якому новоспечений батько міняє дитині підгузок. Це стало трендом у соціальних мережах, зокрема TikTok та Instagram.

"Перші кілька тижнів нам, безумовно, було важко пристосуватися до нових обставин. Уявлення не мали, що робимо, але тепер отримуємо задоволення спостерігаючи, як малюк розвивається", — розповіла Сара в інтерв'ю Newsweek.

Тренд в мережі

Курйозне відео, на якому Міка виконує свій батьківський обов'язок, стало надзвичайно популярним. Ролик швидко зібрав понад 50 тисяч переглядів і сотні коментарів.

"Я попросила чоловіка змінити підгузок нашому новонародженому малюку і застала його за цим заняттям…" — зазначила мати в описі до відео.

У кадрі можна побачити, як батько танцює у дитячій кімнаті, виконуючи пісню Мулан з мультфільму "Я зроблю з тебе чоловіка", при цьому використовує швабру як реквізит. Малюк, своєю чергою, зачарована спостерігає за виставою, не в змозі відірвати очей.

Міка Уоллес вирішив станцювати перед сином Фото: TikTok

"Ми завжди співаємо, танцюємо і дуріємо вдома. Особливо мій чоловік. Нудних або тихих моментів у нас не буває, ха-ха", — додає жінка.

Веселий батько

Користувачам TikTok дуже сподобалося це відео. Один з них прокоментував: "У вашої дитини буде найкраще життя". Інші також не стояли осторонь:

"Ця дитина буде жити всередині мюзиклу!";

"Ваш малюк ніколи не страждатиме від нудьги";

"Я робила так само, а тепер мій син навчається в коледжі на театральному факультеті. Ні про що не шкодую".

До речі, за даними NAEYC, спів позитивно впливає на дітей: допомагає батькам і немовлятам зблизитися, навчає малечу відчувати ритм та музику, а також поповнює словниковий запас.

Нагадаємо, раніше 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю.

Крім того, матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.