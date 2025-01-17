Мать покраснела, показав людям, как ее муж меняет ребенку подгузник (видео)

Курьезное видео, на котором отец выполняет свой родительский долг, стало чрезвычайно популярным в интернете, собрав большое количество реакций.

Related video

Мика и Сара Уоллес активно занимаются воспитанием своего первенца Шелтона, который родился в октябре прошлого года. Недавно супруги опубликовали видео, на котором новоиспеченный отец меняет ребенку подгузник. Это стало трендом в социальных сетях, в частности TikTok и Instagram.

"Первые несколько недель нам, безусловно, было трудно приспособиться к новым обстоятельствам. Не знали, что делать, но теперь получаем удовольствие наблюдая, как малыш развивается", — рассказала Сара в интервью Newsweek.

Тренд в сети

Курьезное видео, на котором Мика выполняет свой родительский долг, стало чрезвычайно популярным. Ролик быстро собрал более 50 тысяч просмотров и сотни комментариев.

"Я попросила мужа сменить подгузник нашему новорожденному малышу и застала его за этим занятием..." — отметила мать в описании к видео.

В кадре можно увидеть, как отец танцует в детской комнате, исполняя песню Мулан из мультфильма "Я сделаю из тебя мужчину", при этом использует швабру как реквизит. Малыш, в свою очередь, завороженно наблюдает за представлением, не в состоянии оторвать глаз.

Мика Уоллес решил станцевать перед сыном Фото: TikTok

"Мы всегда поем, танцуем и дурачимся дома. Особенно мой муж. Скучных или тихих моментов у нас не бывает, ха-ха", — добавляет женщина.

Веселый отец

Пользователям TikTok очень понравилось это видео. Один из них прокомментировал: "У вашего ребенка будет лучшая жизнь". Другие также не стояли в стороне:

"Этот ребенок будет жить внутри мюзикла!";

"Ваш малыш никогда не будет страдать от скуки";

"Я делала так же, а теперь мой сын учится в колледже на театральном факультете. Ни о чем не жалею".

Кстати, по данным NAEYC, пение положительно влияет на детей: помогает родителям и младенцам сблизиться, учит малышей чувствовать ритм и музыку, а также пополняет словарный запас.

Напомним, ранее 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью.

Кроме того, мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.