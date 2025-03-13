"Она плохая": 4-летний мальчик позвонил в полицию, потому что мама съела его любимую сладость (фото)

Ребенок позвонил в службу спасения и попросил посадить маму в тюрьму из-за того, что она "плохая" и непослушная. Полицейские отреагировали на вызов.

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В американском штате Висконсин произошел инцидент с участием маленького мальчика и его матери: женщина съела любимое лакомство сына, что сильно возмутило ребенка. Мальчик не нашел другого выхода из ситуации, кроме как обратиться в правоохранительные органы: как законопослушный гражданин, он решил сообщить о "краже" в своем доме. О курьезном инциденте в Висконсине рассказало издание Upi 11 марта.

Ребенок увидел, что мама съела его мороженое, которое мальчик так сильно любит. Больше мороженого дома не было на тот момент, поэтому возмущенный ребенок позвонил в 911, чтобы заручиться помощью правоохранителей.

Когда 4-летний мальчик из поселка Маунт-Плезант в Висконсине говорил с полицией, то сказал, что "мама плохая", и требовал для нее наказания.

"Мама плохо себя ведет и ее нужно посадить в тюрьму", — рассказал он полиции.

Продолжая общение, ребенок через некоторое время несколько успокоился и передумал "сажать маму в тюрьму". Вместо этого мальчик решил честно признаться полицейским, что "просто хочет мороженого", а не наказание для женщины. Также малыш добавил, что не хочет неприятностей для своей мамы.

Полицейские выслушали ребенка и утешили его успокаивающими словами. На вызов в тот день не приехали, но приехали на следующий день, чтобы сделать мальчику приятный сюрприз. Уезжая к малышу, они купили мороженое и доставили его ребенку.

На фотографии, которую предоставили представители полиции, видно двух полицейских, которые не остались равнодушными к потребностям маленького гражданина, и счастливого мальчика, который держит в руках подаренное мороженое.

Фотография департамента полиции

Пользователи в соцсетях поддержали ребенка и стали на его сторону: мол, нельзя лишать никого любимых вкусностей. Некоторые из комментаторов пишет, что "полностью понимает" малыша.

Напомним, ранее произошел курьезный случай в Китае, где ребенок не смог поделить с отцом средства и позвонил в полицию, чтобы "сдать" папу. Мальчик рассказал, что папа — "плохиш".

Также смешной случай произошел, когда мама показала людям, как ее муж меняет подгузники. История всколыхнула соцсети и собрала большое количество реакций.