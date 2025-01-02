Міла Куніс та Ештон Кутчер вивели у світ своїх дітей (фото)

Куніс та Кутчер одружилися у 2015 році. Вони виховують сина Димитрія та доньку Ваятт.

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Американську акторку Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили на рідкісній прогулянці з дітьми. Про це пише Daily Mail.

Зіркову родину помітили на початку 2025 року в Беверлі-Гіллз. Голлівудська пара взяла із собою на зимову прогулянку 10-річну доньку Вайатт і 8-річного сина Димитрія.

46-річний Кутчер вийшов у світ у сірому худі та чорних штанах. До образу він додав синю кепку.

Тим часом 41-річна Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, зʼявилася в повністю чорному ансамблі. Вона носила сумку через плече та розпустила своє довге темне волосся.

Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми

Останнім часом Ештон і Міла трималися в стороні після нещодавнього скандалу з арештом репера Пі Дідді. Кутчера розкритикували після того, як зʼявилося відео, на якому він сміється над вечірками Шона Комбса.

Скандальний продюсер залишається ув’язненим у Брукліні. Його заарештували та звинуватили в секс-торгівлі та рекеті.

Ештон і Міла почали зустрічатися в квітні 2012 року, заручилися у лютому 2014 і одружилися в липні 2015. Пара є батьками двох дітей: 10-річної доньки Вайатт і 8-річного сина Димитрія.

До цього союзу Кутчер був одружений з Демі Мур.

Нагадаємо, Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили на побаченні.

Також Фокус писав про секрет щасливого шлюбу Міли Куніс та Ештона Кутчера.