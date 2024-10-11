Міла Куніс і Ештон Кутчер одружені майже 10 років. Вони виховують двох спільних дітей.

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41-річна американська акторка Міла Куніс розкрила секрет свого щасливого шлюбу з Ештоном Кутчером, 46. Про це пише E! News.

Уродженка Чернівців та її обранець одружені дев'ять років і розкрили секрети свого міцного союзу.

"Я все ще відчуваю, що ми молоді, і ми відчуваємо себе дуже молодими. Я думаю, що в цьому іскра", — сказала Міла.

"Ми сміємося над усім", — додала вона.

Ештон і Міла почали зустрічатися в квітні 2012 року, заручилися у лютому 2014 і одружилися в липні 2015.

Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Getty Images

Пара вперше познайомилася на зйомках телешоу That 70's Show. Вони знімалися в серіалі з 1998 по 2006 рік як Майкл Келсо та Джекі Беркхарт.

У липні 2025 року вони збираються відзначити десятиріччя свого шлюбу.

Під час інтерв'ю на червоній доріжці Міла Куніс сказала, що "це лише десять років", маючи на увазі їхній шлюб.

"Насправді це не так довго. Я дивлюся на своїх батьків, і вони разом 50 років. Це довго", — зізналася уродженка Чернівців.

Актори є батьками двох дітей: 10-річної доньки Вайатт і семирічного сина Димитрія.

До Куніс Кутчер був одружений з Демі Мур.

Нагадаємо, Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили на рідкіному побаченні.

Також Фокус писав про те, як виглядають діти Міли Куніс.