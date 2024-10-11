Мила Кунис раскрыла секрет своего счастливого брака
Мила Кунис и Эштон Кутчер женаты почти 10 лет. Они воспитывают двоих общих детей.
41-летняя американская актриса Мила Кунис раскрыла секрет своего счастливого брака с Эштоном Кутчером, 46. Об этом пишет E! News.
Уроженка Черновцов и ее избранник женаты девять лет и раскрыли секреты своего крепкого союза.
"Я все еще чувствую, что мы молоды, и мы чувствуем себя очень молодыми. Я думаю, что в этом искра", — сказала Мила.
"Мы смеемся над всем", — добавила она.
Эштон и Мила начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015.
Пара впервые познакомилась на съемках телешоу That 70's Show. Они снимались в сериале с 1998 по 2006 год как Майкл Келсо и Джеки Беркхарт.
В июле 2025 года они собираются отметить десятилетие своего брака.
Во время интервью на красной дорожке Мила Кунис сказала, что "это всего лишь десять лет", имея в виду их брак.
"На самом деле это не так долго. Я смотрю на своих родителей, и они вместе 50 лет. Это долго", — призналась уроженка Черновцов.
Актеры являются родителями двоих детей: 10-летней дочери Уайатт и семилетнего сына Димитрия.
До Кунис Кутчер был женат на Деми Мур.
Напомним, Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили на редком свидании.
Также Фокус писал о том, как выглядят дети Милы Кунис.