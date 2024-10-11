Мила Кунис и Эштон Кутчер женаты почти 10 лет. Они воспитывают двоих общих детей.

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41-летняя американская актриса Мила Кунис раскрыла секрет своего счастливого брака с Эштоном Кутчером, 46. Об этом пишет E! News.

Уроженка Черновцов и ее избранник женаты девять лет и раскрыли секреты своего крепкого союза.

"Я все еще чувствую, что мы молоды, и мы чувствуем себя очень молодыми. Я думаю, что в этом искра", — сказала Мила.

"Мы смеемся над всем", — добавила она.

Эштон и Мила начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: Getty Images

Пара впервые познакомилась на съемках телешоу That 70's Show. Они снимались в сериале с 1998 по 2006 год как Майкл Келсо и Джеки Беркхарт.

В июле 2025 года они собираются отметить десятилетие своего брака.

Во время интервью на красной дорожке Мила Кунис сказала, что "это всего лишь десять лет", имея в виду их брак.

"На самом деле это не так долго. Я смотрю на своих родителей, и они вместе 50 лет. Это долго", — призналась уроженка Черновцов.

Актеры являются родителями двоих детей: 10-летней дочери Уайатт и семилетнего сына Димитрия.

До Кунис Кутчер был женат на Деми Мур.

Напомним, Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили на редком свидании.

Также Фокус писал о том, как выглядят дети Милы Кунис.