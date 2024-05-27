Редкое появление: как выглядят дети Милы Кунис (фото, видео)

Уроженка Черновцов и ее муж Эштон Кутчер воспитывают двух наследников. Уаятт — 10, а Димитрию — 8.

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Дети 40-летней американской актрисы Милы Кунис и Эштона Кутчера, 46, совершили редкий выход в свет. Об этом пишет Page Six.

Звездная семья посетила накануне игру WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация) на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Мила, Эштон и их двое наследников, 10-летняя Уаятт и 8-летний Димитрий, наблюдали за игрой Fever против Los Angeles Sparks (первые выиграли), а дочь актерской пары даже плакала от счастья после встречи с Кейтлин Кларк.

На видео, записанном фанатами, которое выложили в социальные сети, уроженка Черновцов улыбалась вместе с дочерью, вытирая ей лицо от слез.

Мила Кунис и Эштон Кутчер с детьми

Уайятт была в фиолетовой кофте, украшенной белыми сердечками, а ее звездная мама носила светло-голубой свитер. Тем временем Кутчер дополнял жену в синей рубашке на пуговицах и твидовом блейзере. Сын пары появился на публике в черно-белом спортивном костюме.

Мила Кунис с дочерью

Отметим, что Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году и воспитывают двух общих детей — 10-летнюю дочь Уаятт Изабель и 8-летнего сына Димитрия.

Ранее звездные супруги заявляли, что не оставят 275 млн долларов состояния двум наследникам.

"В конце концов мы отдадим наши деньги на благотворительность и разные вещи", — говорил Кутчер.

Напомним, Мила Кунис с Эштоном Кутчером посетила фермерский рынок летом 2023 года.

Также Фокус писал о заявлении Милы Кунис и ее мужа, что они не оставят наследства своим детям.