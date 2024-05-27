Рідкісна поява: як виглядають діти Міли Куніс (фото, відео)

Уродженка Чернівців та її чоловік Ештон Кутчер виховують двох спадкоємців. Ваятт — 10, а Димитрію — 8.

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Діти 40-річної американської акторки Міли Куніс та Ештона Кутчера, 46, здійснили рідкісний вихід у світ. Про це пише Page Six.

Зіркова родина відвідала напередодні гру WNBA (Жіноча національна баскетбольна асоціація) на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі.

Міла, Ештон та їхні двоє спадкоємців, 10-річна Ваятт та 8-річний Димитрій, спостерігали за грою Fever проти Los Angeles Sparks (перші виграли), а донька акторської пари навіть плакала від щастя після зустрічі з Кейтлін Кларк.

На відео, записаному фанатами, яке виклали в соціальні мережі, уродженка Чернівців посміхалася разом із дочкою, витираючи їй обличчя від сліз.

Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми

Ваятт була у фіолетовій кофті, прикрашеній білими сердечками, а її зіркова мама носила світло-блакитний светр. Тим часом Кутчер доповнював дружину в синій сорочці на ґудзиках і твідовому блейзері. Син пари зʼявився на публіці в чорно-білому спортивному костюмі.

Міла Куніс з донькою

Зазначимо, що Міла Куніс та Ештон Кутчер одружилися у 2015 році та виховують двох спільних дітей — 10-річну доньку Ваятт Ізабель та 8-річного сина Димитрія.

Раніше зіркове подружжя заявляло, що не залишить 275 млн доларів статків двом спадкоємцям.

"Зрештою ми віддамо наші гроші на благодійність і різні речі", — говорив Кутчер.

Нагадаємо, Міла Куніс з Ештоном Кутчером відвідала фермерський ринок влітку 2023.

Також Фокус писав про заяву Міли Куніс та її чоловіка, що вони не залишать спадку своїм дітям.