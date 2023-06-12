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Стиль життя

Міла Куніс та Ештон Кутчер були помічені на фермерському ринку (фото)

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Фото: Getty Images | Міла Куніс та Ештон Кутчер

Зіркова пара обрала комфортні образи, щоб вирушити за покупками.

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39-річна американська акторка Міла Куніс та її чоловік, 45-річний американський актор Ештон Кутчер сходили разом за покупками на фермерський ринок. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара трималася близько один до одного, коли вони поверталися до своєї машини з пакетами з ринку Sprouts.

Уродженка Чернівців обрала для виходу чорний светр, стьобану темно-синю куртку, рвані джинси та білі кросівки з помаранчевою підошвою. Свої довгі темні локони зірка фільму "Третій зайвий" зібрала у гладкий пучок та продемонструвала природну красу без макіяжу.

Тим часом її чоловік Ештон Кутчер одягнув джинсову сорочку поверх смугастої сіро-білої футболки, сині джинси, білі кросівки та відповідну бейсболку.

Нагадаємо, голлівудська пара, Ештон Катчер та його дружина Міла Куніс, статки яких оцінюються у 275 мільйонів доларів на двох, заявили, що їхні діти Уаятт Ізабель та Дмитро не отримають нічого у спадок.

Раніше Фокус писав, що Міла Куніс, яка народилася в Україні, зібрала для допомоги співвітчизникам, які постраждали від війни, десятки мільйонів доларів.