Мила Кунис и Эштон Кутчер были замечены на фермерском рынке (фото)

Звездная пара выбрала комфортные образы, чтобы отправиться за покупками.

Related video

39-летняя американская актриса Мила Кунис и ее супруг, 45-летний американский актер Эштон Кутчер сходили вместе за покупками на фермерский рынок. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара держалась близко друг к другу, когда они возвращались к своей машине с пакетами с рынка Sprouts.

Уроженка Черновцов выбрала для выхода черный свитер, стеганную темно-синюю куртку, рваные джинсы и белые кроссовки с оранжевой подошвой. Свои длинные темные локоны звезда фильма "Третий лишний" собрала в гладкий пучок и продемонстрировала естественную красоту без макияжа.

Тем временем ее муж Эштон Кутчер надел джинсовую рубашку поверх полосатой серо-белой футболки, синие джинсы, белые кроссовки и подходящую бейсболку.

Напомним, голливудская пара, Эштон Катчер и его жена Мила Кунис, состояние которых оценивается в 275 миллионов долларов на двоих, заявили, что их дети Уаятт Изабель и Дмитрий не получат ничего в наследство.

Ранее Фокус писал, что Мила Кунис, которая родилась в Украине, собрала для помощи соотечественникам, пострадавшим от войны, десятки миллионов долларов.