Мила Кунис рассказала об Украине и как собрала $37 млн помощи для украинцев

Популярную голливудскую актрису признали человеком года по версии People за поддержку Украины.

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В интервью американскому изданию 39-летняя американская актриса Мила Кунис рассказала об Украине и о том, как решила собирать деньги, чтобы помочь родной стране.

Знаменитость рассказала, что родилась в 1983 году в городе Черновцы, поэтому, когда началась полномасштабная война России против Украины, Мила решила, что нужно действовать. В результате вместе с супругом, 44-летнем актером Эштоном Катчером им удалось собрать для Украины более 37 миллионов долларов.

"Помогать — даже не просить, просто делать — должно быть нашей стандартной нормой. Я часто видела людей, которые много говорили, но мало делали. Это был один из первых случаев, когда я говорила о благотворительности, потому что в данном случае не было другого способа достичь результата. Когда мы увидели, что Путин преследует всю страну, мы знали, что вот-вот наступит масштабный кризис", — рассказала актриса в беседе с изданием.

Также Кунис поделилась, говорит ли со своими детьми о войне в Украине.

"Нашей дочери Уайатт 8 лет, а нашему сыну Дмитрию почти 6. Детский мозг, каким бы красивым и богатым он ни был, не способен переварить такой объем информации сразу. Поэтому мы даем им достаточно информации, чтобы понять, что происходит в мире, но без подробностей. Знают ли они, что эти две страны находятся в состоянии войны? Да. Знают ли они, что невинные люди умирают? Да. Но мы не смотрим с ними новости. Им не нужны визуальные эффекты. Мы просто хотим, чтобы они поняли, что мир больше, чем они", — говорит актриса.

Звезда экранов призналась, что с родителями по-прежнему разговаривает на русском языке, но невероятно гордится тем, что она родом из Украины.

"Мы с родителями говорим друг с другом по-русски, так что наши дети выросли на этом. Они, естественно, гордятся тем, что они наполовину украинцы. Правда в том, что я типичная американка. Я выросла в Лос-Анджелесе. Тем не менее, я никогда так сильно не гордилась тем, что я из Украины. Я так горжусь тем, что мои дети могут продолжить это наследие", — поделилась она.

Напомним, Мила Кунис призналась, что ее с Эштоном Катчером дочь очень обрадовалась, узнав о своем происхождении.

Также Фокус писал, что 39-летняя Мила Кунис попала в скандал, назвав борщ русским блюдом.