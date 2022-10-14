"Ес!". Мила Кунис рассказала о реакции дочери на свои украинские корни

Голливудская знаменитость родилась в Черновцах.

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39-летняя американская актриса Мила Кунис рассказала о реакции своей 8-летней дочери на то, что у нее есть украинские корни. Соответствующее видео распространяется в YouTube.

Звезда экранов родом из Черновцов призналась, что ее с Эштоном Кутчером дочь очень обрадовалась, узнав о своем происхождении.

«Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?" Я говорю: "Да". – "А разве ты не из Украины?" Я говорю: "Да". Она: "Ес! "Она была так горда, это был такой момент", — рассказала Мила Кунис, добавив, что не смогла после этого сдержать слез.

8-летняя Уаетт Изабель не единственный ребенок голливудских супругов. Кроме девочки, Кунис и Кутчер также воспитывают сына Димитрия. В 2017 году украинка по происхождению вместе с мужем и дочерью посетили Черновцы, однако не смогли попасть в тот самый дом, где в свое время проживала голливудская знаменитость.

[ + – ] Мила Кунис

Ранее Мила Кунис скрывала свое украинское происхождение, поскольку актрисе надоело каждый раз показывать, где находится Украина. Так что звезда врала американцам, что она россиянка.

Однако после 24 февраля в Кунис проснулась любовь к Родине, она призналась, что сожалеет о том, что не знает украинского языка, и всячески помогает Украине и украинцам, пострадавшим от войны.

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: Скриншот

Напомним, Мила Кунис обеспокоена тем, что люди начинают меньше обращать внимание на новости о войне в Украине.

Также Фокус писал о голливудских звездах, имеющих украинские корни. Среди них Леонардо Ди Каприо и Сильвестр Сталлоне.