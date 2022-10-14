"Ес!". Мила Кунис рассказала о реакции дочери на свои украинские корни
Голливудская знаменитость родилась в Черновцах.
39-летняя американская актриса Мила Кунис рассказала о реакции своей 8-летней дочери на то, что у нее есть украинские корни. Соответствующее видео распространяется в YouTube.
Звезда экранов родом из Черновцов призналась, что ее с Эштоном Кутчером дочь очень обрадовалась, узнав о своем происхождении.
«Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?" Я говорю: "Да". – "А разве ты не из Украины?" Я говорю: "Да". Она: "Ес! "Она была так горда, это был такой момент", — рассказала Мила Кунис, добавив, что не смогла после этого сдержать слез.
8-летняя Уаетт Изабель не единственный ребенок голливудских супругов. Кроме девочки, Кунис и Кутчер также воспитывают сына Димитрия. В 2017 году украинка по происхождению вместе с мужем и дочерью посетили Черновцы, однако не смогли попасть в тот самый дом, где в свое время проживала голливудская знаменитость.
Ранее Мила Кунис скрывала свое украинское происхождение, поскольку актрисе надоело каждый раз показывать, где находится Украина. Так что звезда врала американцам, что она россиянка.
Однако после 24 февраля в Кунис проснулась любовь к Родине, она призналась, что сожалеет о том, что не знает украинского языка, и всячески помогает Украине и украинцам, пострадавшим от войны.
Напомним, Мила Кунис обеспокоена тем, что люди начинают меньше обращать внимание на новости о войне в Украине.
Также Фокус писал о голливудских звездах, имеющих украинские корни. Среди них Леонардо Ди Каприо и Сильвестр Сталлоне.