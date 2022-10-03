Мила Кунис боится, что люди устали от плохих новостей

Украинка по происхождению напомнила, что в настоящее время в Украине происходит борьба за демократию.

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39-летняя американская актриса Мила Кунис призналась, что боится усталости людей от нескончаемого количества плохих новостей. Об этом пишет Page Six.

Уроженка Черновцов дала эксклюзивный комментарий изданию, в котором отметила, что многие вещи сейчас нормализуются.

"Это досадная правда того времени, в котором мы живем", — призналась Мила Кунис, покинувшая Украину с семьей в 7 лет.

"Мы нормализовали много новостных сообщений и потеряли чувствительность ко многим происходящим в мире вещам", — добавила звезда экранов.

В частности, актриса отметила, что считает, что вторжение имеет более тревожные последствия для мира, чем другие текущие события.

"Я думаю, что это, конкретнее, чем, возможно, другие лесные пожары, которые сейчас происходят в мире, это повлияет на демократию", — рассказала знаменитость с украинскими корнями.

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: Getty Images

Также Мила Кунис напомнила о трагических событиях в Иране и отметила, что "сейчас очень тяжело".

"Я родился в Черновцах, Украина, в 1983 году. Я приехала в Америку в 1991 году и всегда считала себя американкой. Гордой американкой", — признавалась знаменитость раньше.

Однако после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины американская актриса призналась, что никогда раньше не гордилась тем фактом, что она украинка по происхождению. А ее муж, актер Эштон Кутчер добавлял: "Я никогда так не гордился тем, что женат на украинке".

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: Скриншот

Напомним, Мила Кунис с мужем собрали 20 млн долларов в помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Также Фокус писал о других голливудских актерах с украинскими корнями.