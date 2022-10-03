Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Мила Кунис боится, что люди устали от плохих новостей

Мила Кунис, Мила Кунис актриса, Мила Кунис украинка, Мила Кунис эштон кутчер, Мила Кунис откуда
Фото: Getty Images | Мила Кунис

Украинка по происхождению напомнила, что в настоящее время в Украине происходит борьба за демократию.

Related video

39-летняя американская актриса Мила Кунис призналась, что боится усталости людей от нескончаемого количества плохих новостей. Об этом пишет Page Six.

Уроженка Черновцов дала эксклюзивный комментарий изданию, в котором отметила, что многие вещи сейчас нормализуются.

"Это досадная правда того времени, в котором мы живем", — призналась Мила Кунис, покинувшая Украину с семьей в 7 лет.

"Мы нормализовали много новостных сообщений и потеряли чувствительность ко многим происходящим в мире вещам", — добавила звезда экранов.

В частности, актриса отметила, что считает, что вторжение имеет более тревожные последствия для мира, чем другие текущие события.

"Я думаю, что это, конкретнее, чем, возможно, другие лесные пожары, которые сейчас происходят в мире, это повлияет на демократию", — рассказала знаменитость с украинскими корнями.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Fullscreen
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Фото: Getty Images

Также Мила Кунис напомнила о трагических событиях в Иране и отметила, что "сейчас очень тяжело".

"Я родился в Черновцах, Украина, в 1983 году. Я приехала в Америку в 1991 году и всегда считала себя американкой. Гордой американкой", — признавалась знаменитость раньше.

Однако после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины американская актриса призналась, что никогда раньше не гордилась тем фактом, что она украинка по происхождению. А ее муж, актер Эштон Кутчер добавлял: "Я никогда так не гордился тем, что женат на украинке".

Мила Кунис и Эштон Кутчер Fullscreen
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Фото: Скриншот

Напомним, Мила Кунис с мужем собрали 20 млн долларов в помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Также Фокус писал о других голливудских актерах с украинскими корнями.