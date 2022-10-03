Міла Куніс боїться, що люди втомилися від поганих новин

Українка за походженням нагадала, що наразі в Україні відбувається боротьба за демократію.

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39-річна американська акторка Міла Куніс зізналася, що боїться втоми людей від нескінченої кількості поганих новин. Про це пише Page Six.

Уродженка Чернівців дала ексклюзивний коментар виданню, у якому зазначила, що багато речей наразі нормалізуються.

"Це прикра правда того часу, у якому ми живемо", — зізналася Міла Куніс, яка покинула Україну з родиною у 7 років.

"Ми нормалізували багато новинних повідомлень і втратили чутливість до багатьох речей, які відбуваються у світі", — додала зірка екранів.

Зокрема акторка зазначила, що вважає, що вторгнення має більш тривожні наслідки для світу, ніж інші поточні події.

"Я думаю, що це, конкретніше, ніж, можливо, інші лісові пожежі, які зараз відбуваються у світі, матиме катастрофічний вплив на демократію", — розповіла знаменитість з українським корінням.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Getty Images

Також Міла Куніс нагадала про трагічні події в Ірані та зазначила, що "зараз дуже важко".

"Я народився в Чернівцях, Україна, в 1983 році. Я приїхала до Америки в 1991 році і завжди вважала себе американкою. Гордою американкою", — зізнавалася знаменитість раніше.

Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України американська акторка зізналася, що ніколи раніше не пишалася так тим фактом, що вона українка за походженням. А її чоловік, актор Ештон Кутчер додавав: "Я ніколи так не пишався тим, що одружений з українкою".

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Скриншот

Нагадаємо, Міла Куніс з чоловіком зібрали 20 млн доларів на допомогу українцям, постраждалим від війни.

Також Фокус писав про інших голлівудських акторів з українським корінням.