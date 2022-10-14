"Єс!". Міла Куніс розповіла про реакцію доньки на своє українське коріння
Голлівудська знаменитість народилася в Чернівцях.
39-річна американська акторка Міла Куніс розповіла про реакцію своєї 8-річної доньки на те, що вона має українське коріння. Відповідне відео шириться в YouTube.
Зірка екранів родом з Чернівців зізналася, що її з Ештоном Кутчером донька дуже зраділа, дізнавшись про своє походження.
"Моя донька каже: "В Україні зараз війна?" Я говорю: "Так". – "А хіба ти не з України?" Я говорю: "Так". "Це ж я наполовину українка?" Я кажу: "Так". Вона: "Єс!" Вона була така горда, це був такий момент", — розповіла Міла Куніс, додавши, що не змогла після цього стримати сліз.
8-річна Ваєтт Ізабель не єдина дитина голлівудського подружжя. Окрім дівчинки, Куніс та Кутчер також виховують сина Димитрія. У 2017 українка за походженням разом з чоловіком та донькою відвідали Чернівці, проте не змогли потрапити до самого будинку, де свого часу мешкала голлівудська знаменитість.
Раніше Міла Куніс приховувала своє українське походження, оскільки акторці набридало щоразу показувати, де розташована Україна. Тож зірка брехала американцям, що вона росіянка.
Проте після 24 лютого в Куніс прокинулася любов до Батьківщини, вона зізналася, що жалкує про те, що не знає української мови та всіляко допомагає Україні та українцям, котрі постраждали від війни.
Нагадаємо, Міла Куніс занепокоєна тим, що люди починають менше звертати увагу на новини щодо війни в Україні.
Також Фокус писав про голлівудських зірок, котрі мають українське коріння. Серед них Леонардо Ді Капріо та Сильвестр Сталлоне.