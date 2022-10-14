"Єс!". Міла Куніс розповіла про реакцію доньки на своє українське коріння

Голлівудська знаменитість народилася в Чернівцях.

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39-річна американська акторка Міла Куніс розповіла про реакцію своєї 8-річної доньки на те, що вона має українське коріння. Відповідне відео шириться в YouTube.

Зірка екранів родом з Чернівців зізналася, що її з Ештоном Кутчером донька дуже зраділа, дізнавшись про своє походження.

"Моя донька каже: "В Україні зараз війна?" Я говорю: "Так". – "А хіба ти не з України?" Я говорю: "Так". "Це ж я наполовину українка?" Я кажу: "Так". Вона: "Єс!" Вона була така горда, це був такий момент", — розповіла Міла Куніс, додавши, що не змогла після цього стримати сліз.

8-річна Ваєтт Ізабель не єдина дитина голлівудського подружжя. Окрім дівчинки, Куніс та Кутчер також виховують сина Димитрія. У 2017 українка за походженням разом з чоловіком та донькою відвідали Чернівці, проте не змогли потрапити до самого будинку, де свого часу мешкала голлівудська знаменитість.

[ + – ] Міла Куніс

Раніше Міла Куніс приховувала своє українське походження, оскільки акторці набридало щоразу показувати, де розташована Україна. Тож зірка брехала американцям, що вона росіянка.

Проте після 24 лютого в Куніс прокинулася любов до Батьківщини, вона зізналася, що жалкує про те, що не знає української мови та всіляко допомагає Україні та українцям, котрі постраждали від війни.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Скриншот

Нагадаємо, Міла Куніс занепокоєна тим, що люди починають менше звертати увагу на новини щодо війни в Україні.

Також Фокус писав про голлівудських зірок, котрі мають українське коріння. Серед них Леонардо Ді Капріо та Сильвестр Сталлоне.