Мила Кунис назвала борщ русским (видео)

Впрочем, звезда экранов активно поддерживает Украину и гордится своим происхождением.

Related video

39-летняя американская актриса Мила Кунис попала в скандал, назвав борщ русским блюдом. Видео распространяется в YouTube.

В интервью Harper's BAZAAR уроженка Черновцов рассказывала о своем питании и что ей готовит мама. Оказалось, что в рационе Кунис есть украинские борщ и вареники, однако знаменитость назвала их русскими блюдами.

"Русская еда — это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу, ой украинцы… Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть", — отметила актриса украинского происхождения.

[ + – ] Мила Кунис о своем рационе питания

Несмотря на это, Мила Кунис активно поддерживает Украину, собирая с мужем, американским актером Эштоном Кутчером, немалые суммы в помощь беженцам. В частности, знаменитости назвали сумму в 35 млн долларов, которые передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис Airbnb.org.

Напомним, дочь Милы Кунис очень обрадовалась, когда узнала, что имеет украинские корни.

Также Фокус писал о том, как Мила Кунис и Эштон Кутчер воспитывают детей.