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Стиль жизни

"Это нелегко". Мила Кунис рассказала о воспитании детей

Мила Кунис и Эштон Кутчер, Мила Кунис и Эштон Кутчер дети, как Мила Кунис и Эштон Кутчер воспитывают детей
Фото: Getty Images | Мила Кунис и Эштон Кутчер

Знаменитость похвалила своего мужа.

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39-летняя американская актриса Мила Кунис рассказала, как они с Эштоном Кутчером воспитывают детей. Об этом пишет People.

Уроженка Черновцов призналась, что ее муж очень заботливый и внимательный отец.

"Они хотят побегать 5 километров, и он (Эштон Кутчер – ред.) начал уже их тренировать", — рассказывает звезда экранов.

В частности, Мила Кунис отметила, что первая тренировка уже состоялась.

"Они сегодня завершили пробежку на полмили. Это было очень мило", — призналась знаменитость.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Fullscreen
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Фото: Getty Images

По словам актрисы украинского происхождения, детям важно видеть, что родители также участвуют в соревнованиях. По мнению Кунис, ее возлюбленный прекрасно справился с задачей.

"Детям интересно наблюдать, как их родители тоже участвуют, это нелегко", — добавила знаменитость.

Отметим, что Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились еще в конце 90-х на съемочной площадке. Через годы они поженились и воспитывают двух общих детей — дочь Уаятт Изабель и сына Димитрия.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Fullscreen
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Фото: aplusk

Напомним, Эштон Кутчер признался Миле Кунис в любви в нетрезвом состоянии.

Также Фокус писал о реакции дочери Милы Кунис на ее украинские корни.