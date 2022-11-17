"Это нелегко". Мила Кунис рассказала о воспитании детей
Знаменитость похвалила своего мужа.
39-летняя американская актриса Мила Кунис рассказала, как они с Эштоном Кутчером воспитывают детей. Об этом пишет People.
Уроженка Черновцов призналась, что ее муж очень заботливый и внимательный отец.
"Они хотят побегать 5 километров, и он (Эштон Кутчер – ред.) начал уже их тренировать", — рассказывает звезда экранов.
В частности, Мила Кунис отметила, что первая тренировка уже состоялась.
"Они сегодня завершили пробежку на полмили. Это было очень мило", — призналась знаменитость.
По словам актрисы украинского происхождения, детям важно видеть, что родители также участвуют в соревнованиях. По мнению Кунис, ее возлюбленный прекрасно справился с задачей.
"Детям интересно наблюдать, как их родители тоже участвуют, это нелегко", — добавила знаменитость.
Отметим, что Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились еще в конце 90-х на съемочной площадке. Через годы они поженились и воспитывают двух общих детей — дочь Уаятт Изабель и сына Димитрия.
Напомним, Эштон Кутчер признался Миле Кунис в любви в нетрезвом состоянии.
Также Фокус писал о реакции дочери Милы Кунис на ее украинские корни.