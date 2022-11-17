"Це нелегко". Міла Куніс розповіла про виховання дітей
Знаменитість похвалила свого чоловіка.
39-річна американська акторка Міла Куніс розповіла, як вони з Ештоном Кутчером виховують дітей. Про це пише People.
Уродженка Чернівців зізналася, що її чоловік дуже турботливий та уважний батько.
"Вони хочуть побігати 5 кілометрів, і він (Ештон Кутчер — ред.) почав уже їх тренувати", — розповідає зірка екранів.
Зокрема Міла Куніс зазначила, що перше тренування вже відбулося.
"Вони сьогодні завершили пробіжку на пів милі. Це було дуже мило", — зізналася знаменитість.
За словами акторки українського походження, дітям важливо бачити, що батьки також беруть участь у змаганнях. На думки Куніс, її коханий чудово впорався із завданням.
"Дітям цікаво спостерігати, як їхні батьки також беруть участь, це нелегко", — додала знаменитість.
Зазначимо, що Міла Куніс та Ештон Кутчер познайомилися ще наприкінці 90-х на знімальному майданчику. Через роки вони одружилися та виховують двох спільних дітей — доньку Ваятт Ізабель та сина Димитрія.
Нагадаємо, Ештон Кутчер зізнався Мілі Куніс у коханні у нетверезому стані.
Також Фокус писав про реакцію доньки Міли Куніс на її українське коріння.