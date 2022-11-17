"Це нелегко". Міла Куніс розповіла про виховання дітей

Знаменитість похвалила свого чоловіка.

Related video

39-річна американська акторка Міла Куніс розповіла, як вони з Ештоном Кутчером виховують дітей. Про це пише People.

Уродженка Чернівців зізналася, що її чоловік дуже турботливий та уважний батько.

"Вони хочуть побігати 5 кілометрів, і він (Ештон Кутчер — ред.) почав уже їх тренувати", — розповідає зірка екранів.

Зокрема Міла Куніс зазначила, що перше тренування вже відбулося.

"Вони сьогодні завершили пробіжку на пів милі. Це було дуже мило", — зізналася знаменитість.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Getty Images

За словами акторки українського походження, дітям важливо бачити, що батьки також беруть участь у змаганнях. На думки Куніс, її коханий чудово впорався із завданням.

"Дітям цікаво спостерігати, як їхні батьки також беруть участь, це нелегко", — додала знаменитість.

Зазначимо, що Міла Куніс та Ештон Кутчер познайомилися ще наприкінці 90-х на знімальному майданчику. Через роки вони одружилися та виховують двох спільних дітей — доньку Ваятт Ізабель та сина Димитрія.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: aplusk

Нагадаємо, Ештон Кутчер зізнався Мілі Куніс у коханні у нетверезому стані.

Також Фокус писав про реакцію доньки Міли Куніс на її українське коріння.