Міла Куніс розповіла, що Ештон Кутчер зізнався їй у коханні у нетверезому стані

Щаслива голлівудська пара зі сміхом згадує цей епізод

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Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс напередодні прем'єри свого нового фільму "Найщасливіша дівчина у світі" згадала, як її чоловік Ештон Кутчер вперше освідчився їй у коханні.

Фото: Architectural Digest

"О, я виразно пам'ятаю цю ніч! — розповіла журналістам Міла. — Ештон тоді був, м'яко кажучи, нетверезий. Він тоді випив багато текіли. Але Ештон був таким милим і щирим, що я відразу ж повірила його словам. І теж сказала, що люблю його”. На слова акторки посилається видання Mirror.

Раніше про цей епізод розповідав і сам Кутчер. За словами голлівудського актора, у той період, коли зароджувався їх з Мілою роман, він зловживав алкоголем. Але своє освідчення в коханні Ештон чітко пам'ятає, хоча саме текіла зробила його на той момент сміливішим.

Нагадаємо, що Міла Куніс та Ештон Кутчер одружилися у 2015 році. Зоряна голлівудська пара виховує дочку Ваєт та сина Димитрія.

Також у березні 2022 року Міла Куніс та Ештон Кутчер за тиждень зібрали 20 млн доларів, які були спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від військової агресії Росії.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Міла Куніс та Ештон Кутчер вийшли на прогулянку після новини про серйозну хворобу актора.

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