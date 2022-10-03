Мила Кунис рассказала, что Эштон Катчер признался ей в любви в нетрезвом состоянии

Счастливая голливудская пара со смехом вспоминает этот эпизод

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Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис накануне премьеры своего нового фильма "Самая удачливая девушка" вспомнила, как ее муж Эштон Катчер впервые признался ей в любви.

Фото: Architectural Digest

"О, я отчетливо помню эту ночь! – рассказала журналистам Мила. – Эштон тогда был, мягко говоря, нетрезв. Он тогда выпил много текилы. Но Эштон был таким милым и искренним, что я сразу же поверила его словам. И тоже сказала, что люблю его". На слова актрисы ссылается издание Mirror.

Ранее об этом эпизоде рассказывал и сам Катчер. По словам голливудского актера, в тот период, когда зарождался их с Милой роман, он злоупотреблял алкоголем. Но свое признание в любви Эштон отчетливо помнит, хотя именно текила сделала его в тот момент смелее.

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 году. Звездная голливудская пара воспитывает дочь Уайетт и сына Димитрия.

Также в марте 2022 года Мила Кунис и Эштон Катчер за неделю собрали 20 млн долларов, которые были направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

Ранее Фокус сообщал о том, что Мила Кунис и Эштон Катчер вышли на прогулку после новости о серьезной болезни актера

Также мы информировали о том, как Мила Кунис, Анджелина Джоли и Стивен Спилберг каждый день помогают Украине