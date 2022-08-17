Мила Кунис и Эштон Катчер вышли на прогулку после новости о серьезной болезни актера

Взрослые члены семьи прятали лица под масками из-за бушующего в США коронавируса.

44-летний американский актер Эштон Катчер и его 39-летняя жена и коллега Мила Кунис были замечены во время семейного похода в кафе Yogurtland в Лос-Анджелесе. Кадры семьи облетели СМИ и вызвали оживленный интерес, поскольку недавно стало известно, что Эштон переболел васкулитом, лишившим его на определенное время зрения, слуха и способности координировать свои движения.

На прогулку все четверо надели удобные и простые вещи. Мила была в фиолетовом льняном комбинезоне, состоящем из топа с короткими рукавами и шорт, а также в белых кроссовках. Ее муж выбрал серую футболку с надписью Plant Power ("Сила растений"), мешковатые джинсы, зеленые кроссовки, черную кепку, а лицо спрятал под желтой защитной маской. Дмитий гулял в серой футболке, синих бермудах и черных кроссовках, а Уайетт надела синюю футболку, джинсовые шорты и яркие кроссовки.

Все члены семьи держали в руках стаканчики с замороженным йогуртом.

Не так давно Катчер на всю страну рассказал о том, что ему понадобился целый год на то, чтобы восстановить свое здоровье. Редкая форма васкулита фактически лишила его способности видеть, слышать и ходить. По его словам, ему "повезло остаться в живых" после обострения, и он признал, что перенесенное помогло ему лучше заботиться о своем теле и здоровье:

"Вы не оцените это по-настоящему, пока не потеряете. Пока вы не скажете: "Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова видеть, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова услышать, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова ходить…".

Позже он уточнил, что его болезнь осталась в прошлом.

"Прежде чем появится куча слухов / болтовни / чего угодно, да, у меня был эпизод редкого васкулита 3 года назад (аутоиммунное заболевание) ​​Сразу после этого у меня были некоторые нарушения слуха, зрения, проблемы с равновесием. Я полностью выздоровел. Все хорошо. Идем дальше. Увидимся на Нью-Йоркском марафоне 2022 года с Thorn", — написал актер в соцсети.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер показали журналистам свой новый особняк с отделкой в фермерском стиле.