Міла Куніс та Ештон Кутчер вийшли на прогулянку після новини про серйозну хворобу актора

Дорослі члени сім'ї ховали обличчя під масками через бурхливий у США коронавірус.

44-річний американський актор Ештон Кутчер і його 39-річна дружина та колега Міла Куніс були помічені під час сімейного походу в кафе Yogurtland у Лос-Анджелесі. Кадри сім'ї облетіли ЗМІ та викликали жвавий інтерес, оскільки нещодавно стало відомо, що Ештон перехворів на васкуліт, який позбавив його на певний час зору, слуху та здатності координувати свої рухи.

На прогулянку всі четверо одягли зручні та прості речі. Міла була у фіолетовому лляному комбінезоні, що складається з топу з короткими рукавами та шорт, а також у білих кросівках. Її чоловік обрав сіру футболку з написом Plant Power ("Сила рослин"), мішкуваті джинси, зелені кросівки, чорну кепку, а обличчя сховав під жовтою маскою. Дмитро гуляв у сірій футболці, синіх бермудах і чорних кросівках, а Ваєтт одягла синю футболку, джинсові шорти та яскраві кросівки.

Усі члени сім'ї тримали в руках стаканчики із замороженим йогуртом.

Не так давно Кутчер на всю країну розповів про те, що йому знадобився цілий рік на те, щоб відновити своє здоров'я. Рідкісна форма васкуліту фактично позбавила його здатності бачити, чути і ходити. За його словами, йому "пощастило залишитися в живих" після загострення, і він визнав, що перенесене допомогло йому краще дбати про своє тіло та здоров'я:

"Ви не оціните це по-справжньому, поки не втратите. Поки ви не скажете: "Я не знаю, чи зможу коли-небудь знову бачити, я не знаю, чи зможу я коли-небудь знову почути, я не знаю, чи зможу я коли-небудь ходити...".

Пізніше він уточнив, що його хвороба залишилась у минулому.

"Перш ніж з'явиться купа чуток/балачки/чого завгодно, так, у мене був епізод рідкісного васкуліту 3 роки тому (аутоімунне захворювання) Відразу після цього у мене були деякі порушення слуху, зору, проблеми з рівновагою. Я повністю одужав. Усе добре. Йдемо далі. Побачимося на Нью-Йоркському марафоні 2022 року з Thorn", — написав актор у соцмережі.

Нагадаємо, Міла Куніс та Ештон Кутчер показали журналістам свій новий маєток з оздобленням у фермерському стилі.