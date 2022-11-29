Міла Куніс назвала борщ російським (відео)

Втім, зірка екранів активно підтримує Україну та пишається своїм походженням.

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39-річна американська акторка Міла Куніс потрапила у скандал, коли назвала борщ російською стравою. Відео поширюється в YouTube.

В інтерв'ю Harper's BAZAAR уродженка Чернівців розповідала про своє харчування і що їй готує мама. Виявилося, що в раціоні Куніс є українські борщ і вареники, проте знаменитість назвала їх російськими стравами.

"Російська їжа — це завжди багато страв. Можна почати з пельменів або вареників. Можна говорити про борщ – російський суп з буряком. Але якщо ви не любите буряк, не їжте його. Росіяни люблять копчену рибу, смажену рибу або просто рибу. Росіяни, ой українці… Ми живемо в часи, коли я більше не знаю, як себе називати", — зазначила акторка українського походження.

[ + – ] Міла Куніс про свій раціон харчування

Попри це, Міла Куніс активно підтримує Україну, збираючи з чоловіком, американським актором Ештоном Кутчером, чималі суми на допомогу біженцям. Зокрема знаменитості назвали суму в 35 млн доларів, які передали в благодійний фонд Flexport.org та сервіс Airbnb.org.

Нагадаємо, донька Міли Куніс дуже зраділа, коли дізналася, що має українське коріння.

Також Фокус писав про те, як Міла Куніс та Ештон Кутчер виховують дітей.