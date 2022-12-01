Міла Куніс розповіла про Україну та як зібрала $37 млн допомоги для українців

Популярну голлівудську актрису визнали людиною року за версією People за підтримку України.

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В інтерв'ю американському виданню 39-річна американська актриса Міла Куніс розповіла про Україну та про те, як вирішила збирати гроші, щоб допомогти рідній країні.

Знаменитість розповіла, що народилася 1983 року у місті Чернівці, тому, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, Міла вирішила, що треба діяти. У результаті разом з чоловіком, 44-річним актором Ештоном Кутчером, їм вдалося зібрати для України понад 37 мільйонів доларів.

"Допомагати — навіть не просити, просто робити — має бути нашою стандартною нормою. Я часто бачила людей, які багато говорили, але мало робили. Це був один з перших випадків, коли я говорила про благодійність, бо в цьому випадку не було іншого способу досягти результату. Коли ми побачили, що Путін переслідує всю країну, ми знали, що ось-ось настане масштабна криза", — розповіла актриса у розмові з виданням.

Також Куніс поділилася, чи розмовляє зі своїми дітьми про війну в Україні.

"Нашій дочці Ваятт 8 років, а нашому синові Дмитру майже 6. Дитячий мозок, яким би красивим і багатим він не був, не здатний перетравити такий обсяг інформації відразу. Тому ми даємо їм достатньо інформації, щоб зрозуміти, що відбувається у світі, але без подробиць. Чи знають вони, що ці дві країни перебувають у стані війни?Так. Чи знають вони, що невинні люди вмирають? Так. Але ми не дивимося з ними новини. Їм не потрібні візуальні ефекти. Ми просто хочемо, щоб вони зрозуміли, що світ більший, ніж вони", — каже актриса.

Зірка екранів зізналася, що з батьками, як і раніше, розмовляє російською мовою, але неймовірно пишається тим, що вона родом з України.

"Ми з батьками говоримо один з одним російською, так що наші діти виросли на цьому. Вони, природно, пишаються тим, що вони наполовину українці. Щоправда, я типова американка. Я виросла в Лос-Анджелесі. Проте я ніколи так сильно не пишалася тим, що я з України. Я так пишаюся тим, що мої діти можуть продовжити цю спадщину", — сказала вона.

Нагадаємо, Міла Куніс зізналася, що її з Ештоном Кутчером дочка дуже зраділа, дізнавшись про своє походження.

Також Фокус писав, що 39-річна Міла Куніс потрапила у скандал, назвавши борщ російською стравою.