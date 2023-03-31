Мила Кунис и Эштон Катчер рассказали, почему оставят детей без наследства

Ранее пару уже упрекали в том, что они плохие родители, потому что редко купают своих детей. Теперь дело дошло до денег.

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Голливудская пара, Эштон Катчер и его жена Мила Кунис, состояние которых оценивается в 275 миллионов долларов на двоих, заявили, что их дети Уаятт Изабель и Дмитрий не получат ничего в наследство, пишет Рopsugar. Озвученное пять лет назад решение остается в силе и сейчас, и что-то менять супруги не намерены.

Несмотря на то, что сейчас дочь и сын обеспечены всем с лихвой, их родители уверены: наличие сотен миллионов долларов на счету сослужит наследникам медвежью услугу, и они просто откажутся работать и зарабатывать.

"Я не создаю для них траст. Мы закончим тем, что отдадим наши деньги на благотворительность и на разные проекты. Надеюсь, они будут мотивированы иметь то, что у них было, или какую-то версию того, что у них было. Мои дети живут действительно привилегированной жизнью, и они даже не знают об этом", – подчеркнул Катчер.

При этом Эштон не прочь помочь им, если они захотят открыть свое дело:

"Если мои дети захотят начать бизнес, и у них есть хороший бизнес-план, я вложусь в него. Но они не получат трастов".

Кунис и Катчер – не единственные знаменитости, которые решили не баловать своих детей и сразу мотивировать их зарабатывать на привычную роскошную жизнь самостоятельно. Так же поступил Дэниел Крейг, прославившийся 15-летними съемками в "бондиане".

В интервью журналу Candis его спросили о том, почему он не хочет оставить деньги детям.

"Разве нет старой поговорки, что если вы умрете богатым человеком, вы потерпите неудачу? Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я думаю, что наследование довольно неприятно. Моя философия — избавиться от него или отдать, прежде чем уйти", – ответил актер.

Походим образом поступил и основатель Microcoft, филантроп и общественный активист Билл Гейтс, входивший в свое время в тройку богатейших людей планеты.

Ранее Фокус писал, что Мила Кунис, которая родилась в Украине, собрала для помощи соотечественникам, пострадавшим от войны, десятки миллионов долларов.