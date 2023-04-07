Міла Куніс та Ештон Кутчер вийшли у світ на фоні заяв щодо їхнього спадку (фото)

Зіркова пара прогулялася весняним містом у комфортних образах.

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39-річна американська акторка Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер вийшли у світ на фоні заяви про передачу всіх своїх статків на благодійність. Про це пише Daily Mail.

Подружжя голлівудських акторів провело час разом під час неспішної прогулянки шикарним районом Бел-Ейр.

Після повернення додому із сімейної відпустки у Венеції минулого тижня, 45-річний актор і 39-річна уродженка Чернівців виглядали розслабленими, коли вийшли подихати свіжим повітрям.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Під час невимушеної прогулянки мати двох одягла світло-сірий світшот, чорні спортивні штани, кросівки та оливково-зелену сумку на грудях.

Тим часом її чоловік обрав для виходу худі, сірі штани, тенісні туфлі і бейсболку.

Їх побачили після того, як Кутчер нещодавно знову оприлюднив у Twitter коментарі про те, що вони з Куніс не залишають 275 мільйонів доларів статків своїм дітям.

"Зрештою ми віддамо наші гроші на благодійність і різні речі", — пояснив актор "Ранчо".

Міла Куніс та Ештон Кутчер у Венеції

Він продовжив: "Мої діти живуть справді привілейованим життям, і вони навіть не підозрюють про це. І вони ніколи цього не дізнаються, тому що це єдине, що вони знатимуть".

Нагадаємо, Міла Куніс та Ештон Кутчер пояснили, чому залишать дітей без спадку.

Також Фокус писав про допомогу Міли Куніс Україні під час війни.