Мила Кунис и Эштон Кутчер вышли в свет на фоне заявлений касательно их наследия (фото)

Звездная пара прогулялась по весеннему городу в комфортных образах.

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39-летняя американская актриса Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер вышли в свет на фоне заявления о передаче всего своего состояния на благотворительность. Об этом пишет Daily Mail.

Супруги провели время вместе во время неспешной прогулки по шикарному району Бел-Эйр.

По возвращении домой из семейного отпуска в Венеции на прошлой неделе, 45-летний актер и 39-летняя уроженка Черновцов выглядели расслабленными, когда вышли подышать свежим воздухом.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Во время непринужденной прогулки мать двоих надела светло-серый свитшот, черные спортивные штаны, кроссовки и оливково-зеленую сумку на груди.

Тем временем ее муж выбрал для выхода худи, серые брюки, теннисные туфли и бейсболку.

Их увидели после того, как Кутчер недавно снова обнародовал в Twitter комментарии о том, что они с Кунис не оставляют 275 миллионов долларов состояния своим детям.

"В конце концов, мы отдадим наши деньги на благотворительность и разные вещи", — пояснил актер "Ранчо".

Мила Кунис и Эштон Кутчер в Венеции

Он продолжил: "Мои дети живут действительно привилегированной жизнью, и они даже не подозревают об этом. И они никогда этого не узнают, потому что это единственное, что они будут знать".

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер объяснили, почему оставят детей без наследства.

Также Фокус писал о помощи Милы Кунис Украине во время войны.