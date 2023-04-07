Мила Кунис и Эштон Кутчер вышли в свет на фоне заявлений касательно их наследия (фото)
Звездная пара прогулялась по весеннему городу в комфортных образах.
39-летняя американская актриса Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер вышли в свет на фоне заявления о передаче всего своего состояния на благотворительность. Об этом пишет Daily Mail.
Супруги провели время вместе во время неспешной прогулки по шикарному району Бел-Эйр.
По возвращении домой из семейного отпуска в Венеции на прошлой неделе, 45-летний актер и 39-летняя уроженка Черновцов выглядели расслабленными, когда вышли подышать свежим воздухом.
Во время непринужденной прогулки мать двоих надела светло-серый свитшот, черные спортивные штаны, кроссовки и оливково-зеленую сумку на груди.
Тем временем ее муж выбрал для выхода худи, серые брюки, теннисные туфли и бейсболку.
Их увидели после того, как Кутчер недавно снова обнародовал в Twitter комментарии о том, что они с Кунис не оставляют 275 миллионов долларов состояния своим детям.
"В конце концов, мы отдадим наши деньги на благотворительность и разные вещи", — пояснил актер "Ранчо".
Он продолжил: "Мои дети живут действительно привилегированной жизнью, и они даже не подозревают об этом. И они никогда этого не узнают, потому что это единственное, что они будут знать".
Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер объяснили, почему оставят детей без наследства.
Также Фокус писал о помощи Милы Кунис Украине во время войны.