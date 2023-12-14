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Стиль жизни

Мила Кунис впервые за долгое время вышла на публику (фото)

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Фото: Getty Images | Мила Кунис

Знаменитость выбрала праздничный свитер с новогодней тематикой.

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40-летняя американская актриса Мила Кунис вышла в свет в Лос-Анджелесе после того, как ее не видели на публике с конца октября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Уроженка Черновцов надела свитер в праздничной тематике белого, черного, красного и зеленого цветов. На наряде чередовались полосы с красными автомобилями, которые привозили домой елки и сами деревья, выстроенные в ряд.

Сезонный свитер она сочетала с узкими темно-серыми джинсами и сумочкой через плечо. Белая спортивная обувь, низкий хвост и черная маска на лице завершили образ Милы. Она держала в руках напиток и разговаривала по телефону.

Мила Кунис

Это был довольно тяжелый год для актрисы: в сентябре ее раскритиковали, когда стало известно, что актриса и ее муж Эштон Кутчер защищали своего партнера по "Шоу 70-х" Дэнни Мастерсона в характерных письмах к судье на фоне процесса об изнасиловании.

Кутчер и Кунис поженились в 2015 году и воспитывают двух общих детей — 9-летнюю дочь Ваятт Изабель и 7-летнего сына Димитрия.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Fullscreen
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Фото: Ashton Kutcher/Instagram

Напомним, Мила Кунис с мужем посетила фермерский рынок летом 2023 года.

Также Фокус писал о скандальном заявлении Милы Кунис и Эштона Кутчера, что они не оставят наследства своим детям.