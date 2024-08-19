Мілу Куніс помітили на рідкісному побаченні з Ештоном Кутчером (фото)

Подружжя залишило двох дітей вдома. Вони провели час удвох, тримаючись за руки.

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41-річна американська акторка Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер, 46, були помічені на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара провела час у Беверлі-Гіллз. Вони трималися за руки, залишивши двох дітей удома.

Для виходу на літню прогулянку уродженка Чернівців обрала сіре худі, джинси та білі кросівки. Тим часом Ештон був одягнений у світло-сіру сорочку з короткими рукавами, розстебнуту поверх білої футболки з джинсами та білу кепку Chicago Bears.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Міла Куніс та її обранець одружилися у 2015 році та виховують двох спільних дітей — 10-річну доньку Ваятт Ізабель та 8-річного сина Димитрія.

Раніше зіркове подружжя заявляло, що не залишить 275 млн доларів статків спадкоємцям.

"Зрештою ми віддамо наші гроші на благодійність і різні речі", — зізнавався Кутчер, який до Куніс був одружений з Демі Мур.

Раніше актор поділився веселою, зворушливою історією про те, як він уперше сказав дружині, що кохає її.

"Я це чітко пам’ятаю тому, що я зайшов до її будинку і співав пісню Кенні Чесні, і я подумав: "Ти і текіла зводите мене з розуму" тому, що текіли випито занадто багато, і вони обидва зводять мене з розуму", — розповів Ештон Кутчер під час появи на шоу Келлі Кларксон.

Нагадаємо, як виглядають діти Міли Куніс.

Також Фокус писав про продаж будинку Міли Куніс та Ештона Кутчера.