Мила Кунис и Эштон Кутчер вывели в свет своих детей (фото)

Кунис и Кутчер поженились в 2015 году. Они воспитывают сына Димитрия и дочь Уаятт.

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Американскую актрису Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили на редкой прогулке с детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную семью заметили в начале 2025 года в Беверли-Хиллз. Голливудская пара взяла с собой на зимнюю прогулку 10-летнюю дочь Уайатт и 8-летнего сына Димитрия.

46-летний Кутчер вышел в свет в сером худи и черных брюках. К образу он добавил синюю кепку.

Тем временем 41-летняя Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, появилась в полностью черном ансамбле. Она носила сумку через плечо и распустила свои длинные темные волосы.

Мила Кунис и Эштон Кутчер с детьми

В последнее время Эштон и Мила держались в стороне после недавнего скандала с арестом рэпера Пи Дидди. Кутчера раскритиковали после того, как появилось видео, на котором он смеется над вечеринками Шона Комбса.

Скандальный продюсер остается заключенным в Бруклине. Его арестовали и обвинили в секс-торговле и рэкете.

Эштон и Мила начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015. Пара является родителями двоих детей: 10-летней дочери Уайатт и 8-летнего сына Димитрия.

До этого союза Кутчер был женат на Деми Мур.

Напомним, Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили на свидании.

Также Фокус писал о секрете счастливого брака Милы Кунис и Эштона Кутчера.