Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили на редком свидании (фото)

Актер выбрал для выхода особый свитшот. Он намекнул на свою привязанность к Тейлор Свифт.

41-летнюю американскую актрису Милу Кунис и 46-летнего Эштона Кутчера заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара выполняла дела в Лос-Анджелесе.

Кутчер выбрал для выхода темно-синий свитшот Taylor Swift Eras Tour через несколько месяцев после того, как они с Милой Кунис взяли своих двоих детей на один из ее концертов в Лондоне.

Актер соединил свой свитшот с синими джинсами, коричневыми замшевыми туфлями и кепкой Iowa Hawkeyes.

Тем временем уроженка Черновцов без макияжа шла рядом со своим мужем в черно-белом полосатом свитере, широких брюках и ботинках. Также Мила несла сумку через плечо, а на ее запястье были часы Apple.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Супруги остановились возле витрины Paper Source в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, но ушли оттуда без покупок.

Эштон и Мила начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015.

Актеры являются родителями двоих детей: 10-летней дочери Вайатт и 7-летнего сына Димитрия.

До Кунис Кутчер был женат на Деми Мур.

Напомним, как выглядят дети Милы Кунис.

Также Фокус писал о секрете счастливого брака Милы Кунис и Эштона Кутчера.