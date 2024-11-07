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Стиль життя

Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили на рідкісному побаченні (фото)

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Фото: Getty Images | Міла Куніс та Ештон Кутчер

Актор обрав для виходу особливий світшот. Він натякнув на свою прихильність до Тейлор Свіфт.

41-річну американську акторку Мілу Куніс та 46-річного Ештона Кутчера помітили на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара виконувала справи в Лос-Анджелесі.

Кутчер обрав для виходу темно-синій світшот Taylor Swift Eras Tour через кілька місяців після того, як вони з Мілою Куніс взяли своїх двох дітей на один з її концертів у Лондоні.

Актор поєднав свій світшот із синіми джинсами, коричневими замшевими туфлями та кепкою Iowa Hawkeyes.

Тим часом уродженка Чернівців без макіяжу йшла поруч зі своїм чоловіком у чорно-білому смугастому светрі, широких штанах і черевиках. Також Міла несла сумку через плече, а на її зап’ясті був годинник Apple.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Подружжя зупинилося біля вітрини Paper Source у районі Студіо-Сіті в Лос-Анджелесі, але пішло звідти без покупок.

Ештон і Міла почали зустрічатися в квітні 2012 року, заручилися у лютому 2014 і одружилися в липні 2015.

Актори є батьками двох дітей: 10-річної доньки Вайатт і 7-річного сина Димитрія.

До Куніс Кутчер був одружений з Демі Мур.

Нагадаємо, як виглядають діти Міли Куніс.

Також Фокус писав про секрет щасливого шлюбу Міли Куніс та Ештона Кутчера.